Reuters: США подготовили новые санкции против РФ для давления на переговорах

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США разработали новый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление давления на РФ в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, передает ТАСС.
Ограничения могут затронуть банковский сектор и энергетику. При этом, как отмечает агентство, окончательное решение о введении санкций пока не принято — неясно, поддержит ли инициативу президент Дональд Трамп.
1 мая официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила журналистам, что в США не исключают возможность введения новых санкций против России. Также сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, который планируется синхронизировать с потенциальными мерами США в случае «провала переговоров по Украине».
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1 мая официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила журналистам, что в США не исключают возможность введения новых санкций против России. Также сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, который планируется синхронизировать с потенциальными мерами США в случае «провала переговоров по Украине».
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Мария Моисеева