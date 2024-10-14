Эксперт назвал один фактор, который вызовет проблемы у ВСУ под Курском осенью

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Осенняя распутица вызовет проблемы у боевиков ВСУ в Курской области осенью. Об этом пишет «Абзац», ссылаясь на военного аналитика Александра Шарковского.
«Сейчас прошли первые дожди. Пока они распутицу не принесли, но над Атлантикой уже формируются ливневые фронты. Распутица поставит крест на украинцах», — прокомментировал Шарковский.Он также добавил, что украинцы в российском регионе начнут «вымирать», ведь им будет весьма тяжело удержать позиции.
Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. Враг получил отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Бои там продолжаются и сейчас. Как отмечало командование ВСУ, целью нападения было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.
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Никита Кротов