Подполье: почти все наемники и боевики ВСУ погибли при ударе ВС РФ у порта Одессы

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На месте российского удара в районе порта в Одессе присутствовали западные офицеры и боевики ВСУ, почти все они погибли. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«Известно, что при разгрузке присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли», — рассказал Лебедев.
Ранее он сообщал, что армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ.
По данным издания «Русское оружие», утром 14 октября, Optima попал под российский удар, нанесенный баллистической ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью. Судно перевозило боеприпасы и военную технику для украинской армии. В частности, на борту находились средства связи, инженерное оборудование, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения.
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