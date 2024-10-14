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Успех бойцов ВС РФ на запорожском фронтовом участке обвалит фронт боевиков ВСУ. Об этом изданию «Взгляд» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Эксперт назвал два фактора, влияющих на ситуацию.
«Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», — пояснил чиновник.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признал итоги голосования, и продолжает обстрел новых регионов РФ. Также субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область.
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