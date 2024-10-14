Эксперт охарактеризовал ударивший по судну с оружием в Одессе «Искандер-М»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который бил по судну с партией оружия и боеприпасов из Европы в одесский порт, — гроза НАТО. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик Александр Перенджиев.
Он подчеркнул, что «Искандер-М» является одним из самых мощных вооружений в мире, бьет кассетно-осколочными или осколочно-фугасными снарядами. Это позволяет ему поражать самые разные цели.
Российские власти отмечали, что оружейные грузы для Украины станут законной целью ВС РФ, поскольку такие поставки затягивают боевые действия и не способствуют решению конфликта.
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«Искандер» называют грозой НАТО. В основном "Искандер" предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО, узлов связи, самолетов, вертолетов, скопления войск, техники, в том числе для поражения кораблей. Также можно отметить, что он может поражать бункеры, пробивать бетон», — пояснил эксперт.
Российские власти отмечали, что оружейные грузы для Украины станут законной целью ВС РФ, поскольку такие поставки затягивают боевые действия и не способствуют решению конфликта.
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Никита Кротов