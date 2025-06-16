Эксперт назвал помощника ВСУ после передачи американских ПВО Израилю

16 июня 2025, 13:28

Военэксперт Дандыкин: немцы будут восполнять Украине недостаток военной помощи США

Фото: Istock/CatEyePerspective

Из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке внимание Запада перешло на Израиль, что абсолютно невыгодно Киеву. Переброску Вашингтоном систем противовоздушной обороны с Украины на территорию Израиля прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин. Мужчина заявил в беседе с NEWS.ru, что нехватку вооружений восполнит для ВСУ Германия.





По словам Дандыкина, огромные поставки вооружения от США Украине не смогут полностью заменить европейские сторонники.

«Вывод Соединенными Штатами средств ПВО с Украины, конечно же, где-то будут компенсировать немцы, французы, норвежцы, но это немножко другое. Главное, что ракет будет гораздо меньше для Patriot. Это система дальнего действия, которая работает и доставляет нам определенные неприятности», — заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт.