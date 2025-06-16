Бойцы ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины
МО РФ: ВС России ударили по учебному центру ВСУ
Бойцы ВС РФ ударили по учебному центру украинских боевиков, доложили в Минобороны РФ в понедельник, 16 июня. В министерстве уточнили, что поражено предприятие военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационные станции и прочие вражеские объекты.
«(Нанесено поражение)…Цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», — добавили в ведомстве.Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об успехах российских военнослужащих на краснолиманском направлении. Чиновник подчеркнул, что ВС России за прошедшую неделю продвинулись и улучшили позиции.