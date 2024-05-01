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Поставки Киеву западных истребителей F-16 затянут конфликт, пишет «Лента.ру».
Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, чтобы повлиять на ход конфликта, Киеву нужно не менее 200 истребителей, аэродромы и обслуживающий технику персонал.
Поскольку таких возможностей у Вооруженных сил Украины нет, американские F-16 не смогут существенно повлиять на ход конфликта.
Ранее сотрудник воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Киев готов взять даже неисправные истребители F-16. Незадолго до этого президента Незалежной Владимира Зеленского уличили во лжи о положении украинских боевиков на фронте.
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Поскольку таких возможностей у Вооруженных сил Украины нет, американские F-16 не смогут существенно повлиять на ход конфликта.
Ранее сотрудник воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Киев готов взять даже неисправные истребители F-16. Незадолго до этого президента Незалежной Владимира Зеленского уличили во лжи о положении украинских боевиков на фронте.
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Алёна Самарева