29 июля 2025, 10:18

Фото: iStock/Farknot_Architect

ВС РФ продолжают демонстрировать устойчивую инициативу, развивая наступление на Покровском, Угледарском, Константиновском, Купянском и Харьковском направлениях. Несмотря на ожесточённое сопротивление ВСУ, российские войска методично продвигаются вперёд, освобождая населённые пункты и нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Угледарское направление Константиновское направление Покровское направление Запорожское направление



Сумская область

Харьковская область

Угледарское направление

Константиновское направление

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Покровское направление

Запорожское направление