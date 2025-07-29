Освобождение ВС РФ Бельгийки и Бойковки, окружение ВСУ под поселком Январский: последние новости СВО на 29 июля
ВС РФ продолжают демонстрировать устойчивую инициативу, развивая наступление на Покровском, Угледарском, Константиновском, Купянском и Харьковском направлениях. Несмотря на ожесточённое сопротивление ВСУ, российские войска методично продвигаются вперёд, освобождая населённые пункты и нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
В районе Кондратовки продолжаются тяжелые бои. Украинские силы, подтянув резервы, пытаются удержать позиции, однако российские войска сохраняют давление. По данным разведки, ВСУ используют тактику фланговых охватов малыми группами, но их продвижение осложняется огневым контролем со стороны российских артиллерии и FPV-дронов.
На южной окраине Юнаковки подразделения ВДВ РФ выбили противника из четырех строений, зачистили подвалы и закрепляются на новых рубежах. Кроме того, российские мотострелки и морпехи, несмотря на сопротивление, продвинулись в лесных массивах у Яблоновки. Операторы дронов применяют тактику «карусели», не давая пехоте ВСУ маневрировать.
Харьковская область
Российские войска добились тактического успеха в районе Волчанских Хуторов, закрепившись на новых рубежах. Одновременно идут ожесточённые бои в городской застройке Волчанска, включая район Маслоэкстракционного завода. Со стороны Мелового ВС РФ продвинулись на рубеже Хатнее–Амбарное, обходя украинские силы с запада и создавая угрозу окружения. Разведгруппы ВС РФ действуют в лесных массивах севернее Синельниково и южнее Мелового, нарушая логистику ВСУ.
На Великобурлукском участке штурмовые подразделения РФ, несмотря на контратаки, продвинулись на 400 метров севернее Амбарного, зачистив несколько опорных пунктов противника.
Угледарское направление
На Темировском участке российские военные продолжают теснить противника к центру населенного пункта, преодолевая очаговое сопротивление. В окрестностях Камышевахи продолжаются боевые действия за контроль над ключевыми точками. Украинские войска пытаются закрепиться на позициях, используя лесные посадки для организации засад.
Со стороны Малиевки российские подразделения продвигаются к Вороному, окружая группировку ВСУ в поселке Январский. В Александрограде штурмовые группы РФ методично зачищают опорные пункты противника. На участке Волчья-Ивановка идёт закрепление ВС РФ на занятых позициях с подготовкой к дальнейшему продвижению на Искру. Украинские силы активизировали применение дронов-камикадзе, однако их эффективность снижается благодаря работе российских систем РЭБ.
Константиновское направление
На Константиновском направлении российские войска продолжают успешное наступление, закрепив контроль над Поповым Яром и Полтавкой. За минувшие сутки подразделения ВС РФ вышли к Владимировке, создавая угрозу окружения украинских сил в этом районе. Особое значение имеет установление контроля над участком Покровск-Дружковка-Краматорск, что существенно осложняет логистику противника.
В Часовом Яру ситуация стабилизировалась украинские войска перешли к глухой обороне. Основной упор ВСУ делает на массированное применение FPV-дронов и минирование подступов, особенно в районе шахты №9, где ранее отмечались наиболее ожесточённые столкновения.
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Покровское направление
Министерство обороны РФ подтвердило взятие под контроль населённых пунктов Бельгийка и Бойковка, что открывает прямую дорогу на Покровск (Красноармейск). Эти успехи позволяют российским войскам развивать наступление вдоль трасс Мирноград – Доброполье, создавая угрозу окружения для группировки ВСУ в этом районе.
Ожесточённые бои ведутся в Леонтовичах и Троянде, где ВС РФ штурмуют узлы сопротивления противника. На восточном фланге идут интенсивные бои за Суворово и Никаноровку. Российские подразделения стремятся перерезать ключевые дороги, по которым противник перебрасывает подкрепления и снабжение. Особое внимание уделяется району Сухецкого, где ВСУ пытаются контратаковать, но несут значительные потери от огневого воздействия российской артиллерии и БПЛА.
Запорожское направление
На Запорожском участке фронта продолжаются интенсивные боевые действия. В районе Плавней российские войска вытесняют противника с северных окраин населённого пункта, подавляя очаги сопротивления артиллерийским огнём и действиями штурмовых групп.
В Степногорске ситуация остаётся напряжённой. ВСУ усиливают группировку операторами дронов, что приводит к ожесточённым встречным боям. Линия фронта остаётся подвижной с активным применением артиллерии и БПЛА обеими сторонами. Основные усилия российских войск сосредоточены на создании условий для дальнейшего продвижения в направлении Орехова с целью нарушения логистики противника.