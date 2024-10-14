Эксперт назвал цель плана КНР по Украине

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Мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине связан с безопасностью на западе Евразии. Об этом журналистам «Ленты.ру» рассказал аналитик Тимофей Бордачев.
«Речь, собственно, не идет о конкретно украинской истории, а в целом об устройстве безопасности в западной части Евразии», — сказал эксперт.Он добавил, что идея является достаточно крупной, причем западные государства от нее не в восторге, считает Бордачев.
Западу, резюмировал собеседник, невыгодно, что помимо них кто-то еще хочет заниматься продвижением международных инициатив, а вот для Китая это прогресс, поскольку он отходит от традиций не вмешиваться в дела Европы.
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