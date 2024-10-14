Пришедшее в Одессу с оружием судно Optima вновь попало под удар «Искандера»

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Армия России ударила «Искандером» по сухогрузу Optima, ходящим под флагом Палау, который привез в Одессу военный груз для ВСУ. Об этом пишет издание «Русское оружие».
По данным издания, утром 14 октября ВС РФ ударила по судну баллистической ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью. Сухогруз перевозил боеприпасы и военную технику для украинской армии. В частности, на борту находились средства связи, инженерное оборудование, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения.
В результате российской атаки сухогруз получил повреждение.
По словам военного аналитика Александра Перенджиева, ОТРК «Искандер-М», который бил по судну с партией оружия и боеприпасов из Европы в одесский порт, — гроза НАТО. Он подчеркнул, что «Искандер-М» является одним из самых мощных вооружений в мире, бьет кассетно-осколочными или осколочно-фугасными снарядами. Это позволяет ему поражать самые разные цели.
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В результате российской атаки сухогруз получил повреждение.
По словам военного аналитика Александра Перенджиева, ОТРК «Искандер-М», который бил по судну с партией оружия и боеприпасов из Европы в одесский порт, — гроза НАТО. Он подчеркнул, что «Искандер-М» является одним из самых мощных вооружений в мире, бьет кассетно-осколочными или осколочно-фугасными снарядами. Это позволяет ему поражать самые разные цели.
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Пораженный «Искандером» сухогруз вез в Одессу комплектующие для техники ВСУ
Элина Позднякова