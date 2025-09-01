Хинштейн раскрыл подробности лечения подорвавшегося на мине оператора ВГТРК

01 сентября 2025, 13:08

Подорвавшегося на мине оператора ВГТРК Сергея Солдатова отвезут в Москву

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, подорвавшийся на мине в Курской области, будет доставлен в Москву.