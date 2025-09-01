Хинштейн раскрыл подробности лечения подорвавшегося на мине оператора ВГТРК
Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, подорвавшийся на мине в Курской области, будет доставлен в Москву.
Об этом в своём Telegram заявил врио губернатора Александр Хинштейн: санавиация уже вылетела в столицу, где федеральные коллеги продолжат лечение журналиста. Хинштейн добавил, что Солдатову предстоит сложная реабилитация.
Ранее сообщалось, что оператору проведут второй этап операции на ноге после минно-взрывной травмы (взрыв похож на «Лепесток»); Солдатов находился в реанимации, и операция была запланирована в два этапа.
Взрыв произошёл 28 августа в приграничном районе Курской области; вместе с ним пострадал 26‑летний сотрудник полиции.
