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Цель киевского режима по разрушению Крымского моста является идеей фикс, и он от нее не откажется. Такое мнение в беседе с журналистами «Ленты.ру» выразил военный аналитик Алексей Леонков. Специалист считает, что британская сторона поддерживает план Киева, но нет возможности воплотить его в реальность.
«У них это как идея фикс — реализовать любой ценой. Они ищут способы, они пытались надавить на США, чтобы те дали разрешение бить дальнобойными ракетами, и на некоторые европейские страны, такие как Франция и Германия», — прокомментировал собеседник издания.Он добавил, что в Соединенном Королевстве вполне могут использовать Украину для осуществления с ее помощью какой-нибудь очередной авантюры. Леонков резюмировал — нельзя исключать и тот вариант, что у Великобритании нет экспортного варианта ракет Storm Shadow, с чем и связано некое затишье.
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Никита Кротов