Фото: сайт Кремля
Крымский мост — приоритетная цель для западных ракет Storm Shadow. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
В прошлом месяце Британия приняла резолюцию, разрешающую Киеву бить ракетами Storm Shadow по РФ. Обозреватели The Times подчеркивали, что снаряды достанут до 14 аэродромов на российской территории.
Перед этим Нарышкин заявлял, что западные союзники Украины передают боевикам ВСУ данные для нанесения ударов по России с начала конфликта.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву помочь в борьбе с террористическим киевским режимом.
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Перед этим Нарышкин заявлял, что западные союзники Украины передают боевикам ВСУ данные для нанесения ударов по России с начала конфликта.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву помочь в борьбе с террористическим киевским режимом.
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Никита Кротов