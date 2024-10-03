Глава СВР Нарышкин: Запад обсуждает идеи несоблюдения «красных линий» Москвы

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Идея несоблюдения «красных линий» Москвы обсуждается западными политиками. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости директор СВР России Сергей Нарышкин. Он отметил, что за океаном идут дискуссии о применении западных вооружений для ударов вглубь РФ.
«У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо «красных линий», которые РФ обозначает, и отражением вот этого являются дискуссии о возможности применения высокоточных дальнобойных западных систем для поражения объектов в глубине территории РФ», — прокомментировал главный разведчик России.Ранее Нарышкин сообщал, что совместными действиями силовиков России и Азербайджана удалось предотвратить «провокационную угрозу» с американской стороны в отношении одного из дипломатов РФ.
Глава СВР подчеркивал, что внешние силы пытаются влезать в дела России и Азербайджана. Страны же, в свою очередь, ведут независимую политику.
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Никита Кротов