Эксперт оценил вероятность разрешения Байденом бить вглубь РФ

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Действующий хозяин Белого дома Джо Байден вряд ли разрешит Украине бить американскими вооружениями вглубь РФ, предположил в разговоре с изданием «Лента.ру» политолог Григорий Ярыгин. Эксперт подчеркнул, что заокеанский лидер и раньше избегал этого. С тех пор обстоятельства не изменились, говорит Ярыгин.
«Есть ли необходимость обострять конфликт в этот период? Если демократическая администрация раньше не шла на этот шаг, то я бы не ожидал, что это произойдет сейчас, но исключать нельзя. Думаю, что намеренно сам Байден сейчас не планирует принимать таких решений, если только на него кто-то окажет давление», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что, если Байден на это пойдет, то новоизбранный республиканец Дональд Трамп сможет отменить решение, когда станет президентом. Что касается эффективного внешнего давления на США, Ярыгин отметил, что раньше такого не удавалось никому.
Аналитик резюмировал, что Байден вряд ли захочет портить жизнь Трампу своими решениями.
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Никита Кротов