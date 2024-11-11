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Численность ВСУ в Сумской области, откуда противник вторгся в Курскую область, превышает число украинских военных на самых горячих точках в Донбассе. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на украинских военных.
«Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса. Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают (в Донбассе — ред.)», — говорится в статье.
Военные ВСУ рассказали изданию, что на территории Курской области противник не имеет нехватки в личном составе, при этом боевики нуждаются в вооружении.
Добавляется, что ВСУ в курском приграничье проводят ротацию личного состава каждые 10 дней, однако изначально планировалось проводить ее раз в три дня. В то же время в Донбассе, по словам украинских военных, пехота находится на линии боевого столкновения порядка 25 дней.
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Элина Позднякова