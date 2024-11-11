Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе

Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе

Pais: Киев сосредоточил у Курской области больше сил, чем в Донбассе
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Численность ВСУ в Сумской области, откуда противник вторгся в Курскую область, превышает число украинских военных на самых горячих точках в Донбассе. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на украинских военных.
«Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса. Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают (в Донбассе — ред.)», — говорится в статье.

Военные ВСУ рассказали изданию, что на территории Курской области противник не имеет нехватки в личном составе, при этом боевики нуждаются в вооружении.



Добавляется, что ВСУ в курском приграничье проводят ротацию личного состава каждые 10 дней, однако изначально планировалось проводить ее раз в три дня. В то же время в Донбассе, по словам украинских военных, пехота находится на линии боевого столкновения порядка 25 дней.

Читайте также:

Стало известно, сколько боевиков ВСУ находится в Курской области

«Мы никто»: украинский пленный рассказал о нежелании ВСУ воевать под Курском

На Украине нашли 13 россиян, насильно перемещенных из Курской области
#движение
#военные
#полеты
#всу
Названа предположительная дата начала переговоров между Россией и Украиной
Соскин: переговоры России и Украины могут начаться 21 января
11 ноября 2024, 17:23

Фото: iStock/Diy1

21 января 2025 года могут начаться переговоры между Россией и Украиной. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«21 января. В этот день они должны сесть уже, представитель Украины и России», — заявил Соскин на своем Youtube-канале.

Он также предположил, что Владимир Зеленский покинет пост президента Украины примерно 22 декабря, а непосредственно перед началом российско-украинских переговоров, 20 января, будет проведена инаугурация нового президента Украины.

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявлял, что США могут представить инициативу для начала мирных переговоров по Украине до конца текущего года. По его словам, в худшем случае начало переговоров ожидается в начале 2025 года. Аналитик отметил, что это может произойти в январе или феврале.

Читайте также:

Шольц заявил, что «подходящее время» для разговора с Путиным настанет скоро

Угрожал военными и призвал прислушаться к совету: в США сообщили о звонке Трампа Путину, что они обсуждали

В США рассказали, сколько территорий Украина потеряет к концу СВО
#пост
#youtube
#владимир зеленский
#сша
#украина
#сво
#шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт оценил вероятность разрешения Байденом бить вглубь РФ
Аналитик Ярыгин усомнился в разрешении Байденом ударов вглубь РФ
11 ноября 2024, 17:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден вряд ли разрешит Украине бить американскими вооружениями вглубь РФ, предположил в разговоре с изданием «Лента.ру» политолог Григорий Ярыгин. Эксперт подчеркнул, что заокеанский лидер и раньше избегал этого. С тех пор обстоятельства не изменились, говорит Ярыгин.
«Есть ли необходимость обострять конфликт в этот период? Если демократическая администрация раньше не шла на этот шаг, то я бы не ожидал, что это произойдет сейчас, но исключать нельзя. Думаю, что намеренно сам Байден сейчас не планирует принимать таких решений, если только на него кто-то окажет давление», — прокомментировал собеседник.

Он добавил, что, если Байден на это пойдет, то новоизбранный республиканец Дональд Трамп сможет отменить решение, когда станет президентом. Что касается эффективного внешнего давления на США, Ярыгин отметил, что раньше такого не удавалось никому.

Аналитик резюмировал, что Байден вряд ли захочет портить жизнь Трампу своими решениями.

Читайте также:

Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе

В Британии ответили, сможет ли Байден помочь Украине за оставшийся срок

Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт
#мир
#сша
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#джозеф байден
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии ответили, сможет ли Байден помочь Украине за оставшийся срок
The Guardian: Байден не поможет Украине до ухода с поста
11 ноября 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Vacclav

У действующего президента США Джо Байдена слишком мало времени, чтобы помочь Киеву вооружениями и финансами до прихода республиканца Дональда Трампа, с приходом которого прогнозируется изменение политики, пишет The Guardian.
«Если Трамп прекратит военную помощь Украине, текущий пакет будет действовать только до конца этого календарного года, и украинцы не смогут противостоять России без военной поддержки США. Если он это сделает, то полностью изменит динамику на местах, а значит, и то, каким может быть исход», — считает глава Центра новой безопасности США Ричард Фонтейн.
Отмечается, что фаворит на должность в будущей американской администрации заставляет сомневаться, что Трамп будет и дальше финансировать киевский режим.

«Американский народ хочет, чтобы суверенитет был защищен здесь, в Америке, прежде чем мы потратим наши средства и ресурсы на защиту суверенитета другой страны», — добавил сенатор Билл Хагерти, который считается главным претендентом в госсекретари при Трампе.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Эксперты различного уровня обсуждают, что будет с Украиной с приходом к власти республиканцев. Все сходятся в том, что без поддержки США Европа не сможет помогать Владимиру Зеленскому. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже уклончиво отвечает на вопросы такого характера.

Читайте также:

Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт

Стало известно, сколько боевиков ВСУ находится в Курской области

Журналист Карлсон указал, из-за кого Украина лишилась территорий
#мир
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#джозеф байден
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт
Reuters: в Киеве надеются, что конфликт на Украине кончится с приходом Трампа
11 ноября 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Vadven

Украинский конфликт может завершиться с приходом к власти республиканца Дональда Трампа. Как пишет Reuters, следующий квартал или даже пять месяцев станут решающими.
«Следующие четыре-пять месяцев будут иметь решающее значение... Возвращение Трампа в Белый дом переводит внимание умов в Киеве на возможный финал войны», — сказано в материале.

Один из чиновников считает, что предстоящая зима будет крайне важна в этом плане.

«Я надеюсь, что война подходит к концу... Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — сказал он.

Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний в предвыборной гонке было завершение конфликта на Украине. Трамп вступит в полномочия 20 января 2025 года.

Читайте также:

Журналист Карлсон указал, из-за кого Украина лишилась территорий

На Западе предупредили Трампа о сильнейшей армии России

Боец СВО раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ в 2022 году
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько боевиков ВСУ находится в Курской области
Рогов: в Курской области остается свыше 12 тысяч боевиков ВСУ
11 ноября 2024, 16:44

Фото: iStock/Olena_Z

В Курской области находится порядка 12 тысяч боевиков ВСУ. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, его слова передает «Ридус».
Он отметил, что на сегодняшний день Курская область является приоритетным направлением для Владимира Зеленского.

«Его действия уже обошлись Украине в десятки тысяч жизней солдат ВСУ. Надо понимать, что в Курскую область были стянуты военные с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Плюс ещё использовались резервы и украинцы, насильно загнанные на фронт в ходе тотальной мобилизации. Это десятки тысяч военнослужащих», — пояснил Рогов.

По его словам, украинские подразделения смогли хорошо окопаться на территории курского приграничья. Поэтому украинскому командованию достаточно 10 — 12 тысяч боевиков, чтобы какое-то время удерживать оборону на захваченной земле.

Читайте также:

Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт

«Мы никто»: украинский пленный рассказал о нежелании ВСУ воевать под Курском

На Украине нашли 13 россиян, насильно перемещенных из Курской области
#военные
#всу
#солдат
#курская область
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Карлсон указал, из-за кого Украина лишилась территорий
Журналист Такер Карлсон: Украина лишилась территорий из-за США
11 ноября 2024, 16:19

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Украина потеряла территории из-за действий правительства США, заявил журналист Такер Карлсон в разговоре с сотрудником американской нацбезопасности Элриджем Колби.
«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации (президента США Джо) Байдена», — прокомментировал Карлсон.
Он добавил, что любая система преследует цель по созданию эффекта. Желаемым эффектом в конфликте на Украине для Вашингтона стало сокращение украинцев и скупка земель иностранными гражданами, включая американцев.

Россия не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву только затягивают конфликт. Отмечалось, что США таким образом реализуют свою стратегию «до последнего украинца».

Читайте также:

На Западе предупредили Трампа о сильнейшей армии России

Угрожает окружение: для чего ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР, последствия для ВС РФ и мирных жителей

Боец СВО раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ в 2022 году
#мир
#сша
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#такер карлсон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе предупредили Трампа о сильнейшей армии России
Профессор Малинен: Трамп должен понимать, что ВС РФ стали сильнейшими в мире
11 ноября 2024, 15:46

Фото: iStock/SergeyVButorin

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп должен понимать, что армия России после 2022 года стала сильнейшей в мире. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Самое главное, что должен понять Трамп в конфликте на Украине, — это то, что российские вооруженные силы уже не те, что были до 2022 года. Сейчас это, скорее всего, самая эффективная военная мощь в мире», — написал Малинен в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что сейчас США и НАТО уже не имеют преимущества. И эту реальность необходимо учитывать.

Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявлял, что в рядах ВСУ наблюдается рост потерь, которые не успевают восполняться. По его словам, украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения морального духа.

Читайте также:

Угрожает окружение: для чего ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР, последствия для ВС РФ и мирных жителей

Песков обозначил ответ РФ на попытки добиться разрешения дальних ударов для ВСУ

«Мы никто»: украинский пленный рассказал о нежелании ВСУ воевать под Курском
#сша
#музыка
#компании
#рост
#нато
#днр
#всу
#вс рф
#солдат
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Угрожает окружение: для чего ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР, последствия для ВС РФ и мирных жителей
11 ноября 2024, 15:33

Фото: iStock/Neznam

Российские военные корреспонденты сообщили о подрыве ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР. По их информации, в результате этого инцидента близлежащие села начали затапливаться. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подрыв Терновской дамбы: что известно


В понедельник, 11 ноября, стало известно, что российская армия начала окружение города Курахово, расположенного на берегу поврежденного водохранилища.

«Продвижение на флангах украинских сил продолжается, и гарнизону противника угрожает окружение», — пишут военкоры.

Однако через некоторое время в Сети стала распространяться информация о том, что ВСУ осуществили подрыв Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Информацию о подрыве дамбы также подтверждают источники на Украине, однако официально ни одна из сторон пока не подтвердила эти данные.

Предполагается, что украинская армия использует этот метод для замедления наступления российских войск в районе Курахово. Авторы телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» прогнозируют, что захват дамбы в Старых Тернах позволит российской армии создать оперативное окружение Курахово с северо-запада, что усложнит маневры и снабжение ВСУ.


Фото: iStock/Diy13

Планы ВСУ по подрыву дамбы были известны заранее


В июне 2022 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял о планах украинской стороны устроить провокацию, подорвав дамбу в Курахово. Он утверждал, что после этого Киев намеревался обвинить Москву в затоплении сельскохозяйственных угодий и уничтожении урожая. Мизинцев также отметил, что в зоне потенциального затопления могут оказаться населённые пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.


Значение Курахово для ВС РФ


Курахово является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса. Захват этого города позволит российским войскам продолжить наступление на запад, в сторону села Богатырь и Великой Новоселки. На Украине Курахово рассматривается как ключевой оборонительный центр Вооруженных сил Украины к юго-западу от Донецка.

По имеющимся данным, некоторые подразделения ВС РФ уже находятся внутри города. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть Курахово, контролируемую ВСУ.

«В этом районе сейчас идут ожесточенные бои», — отметил он в беседе с изданием «РИА Новости».

Кроме того, по словам Рогова, российские войска перерезают трассу Запорожье — Курахово, что, по его прогнозам, может привести к полной потере контроля ВСУ над городом. Он подчеркнул, что этот населенный пункт является важной транспортной артерией для украинской армии, через которую осуществляется снабжение личным составом и боеприпасами.

Читайте также:

На Украине нашли 13 россиян, насильно перемещенных из Курской области

«Мы никто»: украинский пленный рассказал о нежелании ВСУ воевать под Курском

ВС РФ ударили по ВСУ после срыва операции боевиков по угону вертолета
#операция
#армия
#данные
#операции
#информация
#новости
#всу
#вс рф
#запад
#киев
#владимир рогов
#запорожье
#сво
#статьи
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец СВО раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ в 2022 году
11 ноября 2024, 15:11

Фото: iStock/zim286

Офицер ВС РФ, участник спецоперации Ильдар Юсупов рассказал о своем первом бое с подразделением ВСУ. Его слова передает «Московский комсомолец».
По словам военнослужащего ВС РФ, в первый бой с ВСУ он вступил в сентябре 2022 года.

«Вдруг враг прорвал оборону. Десантники вынуждены были передислоцироваться и переместиться за наши ряды», — сказал он.

Тогда противник не учел наличие второго эшелона обороны ВС РФ. Подразделение Юсупова смогло сдержать натиск ВСУ и оттеснить врага на его начальные позиции. Бой продолжался три часа.

Юсупов не стал скрывать, что испытывал страх. По его словам, «только дураки» его не испытывают. Однако это чувство не мешает выполнять поставленные боевые задачи.

«Просто идем в бой, в наступление. И все», — заключил российский офицер.

Читайте также:

«Мы никто»: украинский пленный рассказал о нежелании ВСУ воевать под Курском

Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области

ВС РФ ударили по ВСУ после срыва операции боевиков по угону вертолета
#страх
#операции
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате