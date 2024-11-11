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Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт

Reuters: в Киеве надеются, что конфликт на Украине кончится с приходом Трампа
Фото: istockphoto/Vadven

Фото: istockphoto/Vadven

Украинский конфликт может завершиться с приходом к власти республиканца Дональда Трампа. Как пишет Reuters, следующий квартал или даже пять месяцев станут решающими.
«Следующие четыре-пять месяцев будут иметь решающее значение... Возвращение Трампа в Белый дом переводит внимание умов в Киеве на возможный финал войны», — сказано в материале.

Один из чиновников считает, что предстоящая зима будет крайне важна в этом плане.



«Я надеюсь, что война подходит к концу... Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — сказал он.

Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний в предвыборной гонке было завершение конфликта на Украине. Трамп вступит в полномочия 20 января 2025 года.

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Стало известно, сколько боевиков ВСУ находится в Курской области
Рогов: в Курской области остается свыше 12 тысяч боевиков ВСУ
11 ноября 2024, 16:44

Фото: iStock/Olena_Z

В Курской области находится порядка 12 тысяч боевиков ВСУ. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, его слова передает «Ридус».
Он отметил, что на сегодняшний день Курская область является приоритетным направлением для Владимира Зеленского.

«Его действия уже обошлись Украине в десятки тысяч жизней солдат ВСУ. Надо понимать, что в Курскую область были стянуты военные с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Плюс ещё использовались резервы и украинцы, насильно загнанные на фронт в ходе тотальной мобилизации. Это десятки тысяч военнослужащих», — пояснил Рогов.

По его словам, украинские подразделения смогли хорошо окопаться на территории курского приграничья. Поэтому украинскому командованию достаточно 10 — 12 тысяч боевиков, чтобы какое-то время удерживать оборону на захваченной земле.

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Журналист Карлсон указал, из-за кого Украина лишилась территорий
Журналист Такер Карлсон: Украина лишилась территорий из-за США
11 ноября 2024, 16:19

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Украина потеряла территории из-за действий правительства США, заявил журналист Такер Карлсон в разговоре с сотрудником американской нацбезопасности Элриджем Колби.
«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации (президента США Джо) Байдена», — прокомментировал Карлсон.
Он добавил, что любая система преследует цель по созданию эффекта. Желаемым эффектом в конфликте на Украине для Вашингтона стало сокращение украинцев и скупка земель иностранными гражданами, включая американцев.

Россия не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву только затягивают конфликт. Отмечалось, что США таким образом реализуют свою стратегию «до последнего украинца».

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На Западе предупредили Трампа о сильнейшей армии России
Профессор Малинен: Трамп должен понимать, что ВС РФ стали сильнейшими в мире
11 ноября 2024, 15:46

Фото: iStock/SergeyVButorin

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп должен понимать, что армия России после 2022 года стала сильнейшей в мире. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Самое главное, что должен понять Трамп в конфликте на Украине, — это то, что российские вооруженные силы уже не те, что были до 2022 года. Сейчас это, скорее всего, самая эффективная военная мощь в мире», — написал Малинен в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что сейчас США и НАТО уже не имеют преимущества. И эту реальность необходимо учитывать.

Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявлял, что в рядах ВСУ наблюдается рост потерь, которые не успевают восполняться. По его словам, украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения морального духа.

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Угрожает окружение: для чего ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР, последствия для ВС РФ и мирных жителей
11 ноября 2024, 15:33

Фото: iStock/Neznam

Российские военные корреспонденты сообщили о подрыве ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР. По их информации, в результате этого инцидента близлежащие села начали затапливаться. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подрыв Терновской дамбы: что известно


В понедельник, 11 ноября, стало известно, что российская армия начала окружение города Курахово, расположенного на берегу поврежденного водохранилища.

«Продвижение на флангах украинских сил продолжается, и гарнизону противника угрожает окружение», — пишут военкоры.

Однако через некоторое время в Сети стала распространяться информация о том, что ВСУ осуществили подрыв Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Информацию о подрыве дамбы также подтверждают источники на Украине, однако официально ни одна из сторон пока не подтвердила эти данные.

Предполагается, что украинская армия использует этот метод для замедления наступления российских войск в районе Курахово. Авторы телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» прогнозируют, что захват дамбы в Старых Тернах позволит российской армии создать оперативное окружение Курахово с северо-запада, что усложнит маневры и снабжение ВСУ.


Фото: iStock/Diy13

Планы ВСУ по подрыву дамбы были известны заранее


В июне 2022 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял о планах украинской стороны устроить провокацию, подорвав дамбу в Курахово. Он утверждал, что после этого Киев намеревался обвинить Москву в затоплении сельскохозяйственных угодий и уничтожении урожая. Мизинцев также отметил, что в зоне потенциального затопления могут оказаться населённые пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.


Значение Курахово для ВС РФ


Курахово является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса. Захват этого города позволит российским войскам продолжить наступление на запад, в сторону села Богатырь и Великой Новоселки. На Украине Курахово рассматривается как ключевой оборонительный центр Вооруженных сил Украины к юго-западу от Донецка.

По имеющимся данным, некоторые подразделения ВС РФ уже находятся внутри города. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть Курахово, контролируемую ВСУ.

«В этом районе сейчас идут ожесточенные бои», — отметил он в беседе с изданием «РИА Новости».

Кроме того, по словам Рогова, российские войска перерезают трассу Запорожье — Курахово, что, по его прогнозам, может привести к полной потере контроля ВСУ над городом. Он подчеркнул, что этот населенный пункт является важной транспортной артерией для украинской армии, через которую осуществляется снабжение личным составом и боеприпасами.

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Боец СВО раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ в 2022 году
11 ноября 2024, 15:11

Фото: iStock/zim286

Офицер ВС РФ, участник спецоперации Ильдар Юсупов рассказал о своем первом бое с подразделением ВСУ. Его слова передает «Московский комсомолец».
По словам военнослужащего ВС РФ, в первый бой с ВСУ он вступил в сентябре 2022 года.

«Вдруг враг прорвал оборону. Десантники вынуждены были передислоцироваться и переместиться за наши ряды», — сказал он.

Тогда противник не учел наличие второго эшелона обороны ВС РФ. Подразделение Юсупова смогло сдержать натиск ВСУ и оттеснить врага на его начальные позиции. Бой продолжался три часа.

Юсупов не стал скрывать, что испытывал страх. По его словам, «только дураки» его не испытывают. Однако это чувство не мешает выполнять поставленные боевые задачи.

«Просто идем в бой, в наступление. И все», — заключил российский офицер.

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#вс рф
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Песков обозначил ответ РФ на попытки добиться разрешения дальних ударов для ВСУ
11 ноября 2024, 15:05

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что ЕС намерен обратиться к президенту США Джо Байдену для разрешения Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России. По словам представителя Кремля, подобную вероятность исключать нельзя.
«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейское руководство продолжает свою линию. Они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия продолжит СВО до полного достижения поставленных целей. По словам Пескова, динамика на поле боевых действий всем хорошо понятна, и никакое поставленное Украине вооружение не сможет изменить сложившуюся в зоне проведения спецоперации обстановку.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что 11 ноября французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят в Париже, можно ли убедить американского президента Джо Байдена дать Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России.


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На Украине нашли 13 россиян, насильно перемещенных из Курской области
11 ноября 2024, 14:08

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

На территории Сумской области Украины найдены 13 россиян, которых насильно переместили из Курской области. Сейчас российская сторона пытается вернуть их на родину. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины, и сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», — заявила Москалькова.

Ранее Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинецу с вопросом о судьбе граждан Курской области, которые считаются без вести пропавшими. В ходе переговоров был сделан упор на просьбу о поиске гражданских, которых потеряли родственники. В ответ поступило лишь молчание.

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«Мы никто»: украинский пленный рассказал о нежелании ВСУ воевать под Курском
Украинский пленный Никольников: ВСУ не хотели воевать под Курском
11 ноября 2024, 13:58

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ не хотели воевать на Курщине, но командиры настояли, рассказал пленный военнослужащий Украины Владимир Никольников, доложили в Минобороны РФ.
«Сказали: собирайте вещи, мы переезжаем. Куда переезжаем, особо не озвучивали. Мы уже поняли, когда мы приехали в Сумы, говорят: собирайтесь... выдали автомат. Водитель говорит: все, мы в российской... Мы говорим, что мы воевать не будем, но он (командир — прим. ред.) говорит: я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперед», — пояснил украинский военный.
Он добавил, что ими командовал лейтенант, которому с виду не больше 25 лет.

«А так командиры с нами не общаются, мы для них никто. Комбат, единственное, я его даже в глаза не видел... ходят слухи, что он семь батальонов положил, мы восьмые, типа готовьтесь», — резюмировал Никольников.

Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ Колесниковки под Харьковом. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих.

Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили агрессию против мирных граждан Донбасса. В начале августа 2024 года противник напал на приграничье Курской области. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, нападение на российский регион должно было отвлечь бойцов ВС РФ с Донбасса, но план провалился.

Более того, эксперты уверены, что Владимир Зеленский такими действиями только усилил продвижение ВС РФ в Донбассе.

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#мир
#россия
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#конфликт
#всу
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Боррель провел утро понедельника в бомбоубежище в Киеве
11 ноября 2024, 13:47

Жозеп Боррель (Фото: JosepBorrellF/X)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утром 11 ноября оказался в киевском бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги. Фотографией он поделился на своей странице в соцсети Х.
«Начинаю свой день в Киеве в укрытии, когда Россия наносит очередной ракетный удар», — написал Боррель в соцсети Х.

9 ноября Боррель сообщил, что приехал в Киев с визитом. Это уже пятая его поездка в украинскую столицу.

Ранее он говорил, что приедет в Киев в скором времени, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. По словам главы дипломатии ЕС, после победы республиканца европейские страны должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам.

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