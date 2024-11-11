Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт

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Украинский конфликт может завершиться с приходом к власти республиканца Дональда Трампа. Как пишет Reuters, следующий квартал или даже пять месяцев станут решающими.
«Следующие четыре-пять месяцев будут иметь решающее значение... Возвращение Трампа в Белый дом переводит внимание умов в Киеве на возможный финал войны», — сказано в материале.
Один из чиновников считает, что предстоящая зима будет крайне важна в этом плане.
«Я надеюсь, что война подходит к концу... Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — сказал он.
Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний в предвыборной гонке было завершение конфликта на Украине. Трамп вступит в полномочия 20 января 2025 года.
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