В Курской области находится порядка 12 тысяч боевиков ВСУ. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, его слова передает «Ридус».

«Его действия уже обошлись Украине в десятки тысяч жизней солдат ВСУ. Надо понимать, что в Курскую область были стянуты военные с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Плюс ещё использовались резервы и украинцы, насильно загнанные на фронт в ходе тотальной мобилизации. Это десятки тысяч военнослужащих», — пояснил Рогов.

Он отметил, что на сегодняшний день Курская область является приоритетным направлением для Владимира Зеленского.По его словам, украинские подразделения смогли хорошо окопаться на территории курского приграничья. Поэтому украинскому командованию достаточно 10 — 12 тысяч боевиков, чтобы какое-то время удерживать оборону на захваченной земле.Читайте также: