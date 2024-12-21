Стало известно, какие дроны применили ВСУ для атаки на Казань

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ВСУ применили беспилотники «Лютый» для атаки на Казань, пишет Telegram-канал SHOT.
Утверждается, что данные дроны сделаны по прототипу «PD-2». Дальность полёта «Лютого» составляет 1000 км, также он способен нести груз с боевой частью до 50 кг.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.
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Екатерина Коршунова