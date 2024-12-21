ВСУ массово атаковали жилые высотки в Казани: жертвы, цели удара, последствия, последние события

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Жилой комплекс премиум-класса «Лазурные небеса» в Казани стал объектом атаки беспилотников ВСУ. Позже противник нанес прицельный удар по этому же строению. Что на данный момент происходит в регионе расскажет «Радио 1».
ВСУ атаковали Казань
Минувшим утром в Казани дрон врезался в 37-этажное здание жилого комплекса «Лазурные небеса». По словам свидетелей, после столкновения разразился пожар. Этот комплекс, расположенный на перекрестке Взлетной и Патриса Лумумбы, является одним из самых высоких и престижных в городе.
После инцидента вокруг здания была установлена охрана, а спасательные службы начали эвакуацию жителей. По предварительным данным, второй дрон также атаковал строение, что привело к ухудшению ситуации и возникновению нового очага возгорания.
Удар по жилому комплексу «Манхэттен» в Казани
Свидетели происшествия сообщили о падении беспилотного летательного аппарата на второй жилой дом, в результате чего верхняя часть здания была повреждена. По информации телеграм-канала «Военный обозреватель», атакующий дрон был типа «камикадзе».
Кроме того, местные СМИ сообщают, что дроны также атаковали малоэтажное здание советской постройки на улице Клары Цеткин.
Что говорят власти
Мэрия Казани сообщила, что в результате атак беспилотников произошли возгорания в нескольких районах города, включая Советский, Кировский и Приволжский. Основной целью нападения стали жилые высотные здания.
На местах происшествий работают экстренные службы. Мэр Казани Ильсур Метшин оперативно отреагировал на ситуацию, поручив организовать помощь пострадавшим. Эвакуированные жители размещаются в безопасных местах, им предоставляют теплые вещи и питание. Коммунальные службы города находятся в состоянии повышенной готовности. В Казань также прибыли премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров для координации действий по устранению последствий атаки.
В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах
ВСУ использовали дроны «Лютый»
По информации портала Shot, Вооруженные силы Украины использовали беспилотники «Лютый» для атаки на Казань. Эти дроны, созданные на основе прототипа PD-2, обладают дальностью полета до 1000 километров и могут нести боевую нагрузку до 50 килограммов.
Беспилотник представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, изготовленным из стеклопластика. Его конструкция дополнительно укреплена металлической сеткой и фанерой. Для удобства транспортировки дрон можно разобрать на несколько модулей: боевую часть, бак, двигатель, а также съемные крылья и хвостовую часть.
Пострадавшие и последствия
Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов. Также закрыт аэропорт Ижевска. В Казани на ближайшие дни отменены все массовые мероприятия. Сообщается, что в результате атак беспилотников есть пострадавшие, которые получили ранения от разбитых стекол. Об
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Анастасия Хохлова