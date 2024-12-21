Удар ВСУ по Сочи и Татарстану, ракетная атака на Курскую область, окружение Курахово: последние новости СВО

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За минувшую ночь над российскими регионами и акваторией Черного моря уничтожены 19 беспилотников самолетного типа. По данным Министерства обороны, средствами противовоздушной обороны перехвачены БПЛА над Белгородской, Воронежской и Курской областями, а также в районе Черного моря и Краснодарского края. В Татарстане один дрон врезался в 37-этажный дом.
Российские войска продолжают активно наступать на важных участках фронта, достигая заметных тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Ранним утром жители Сочи слышали от 7 до 10 взрывов. Канал SHOT пишет, что по словам очевидцев от взрывов дребезжали окна домов и сработала сигнализация у машин. Согласно официальной информации Минобороны РФ за минувшую ночь 9 беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, 5 — над территорией Воронежской области, 3 — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края. Ориентировочно в 7:50 мск дрон столкнулся с 37-этажным жилым комплексом премиум-класса «Лазурные небеса» в Казани. Поврежден фасад здания и внутри начался пожар. На месте ведут работу оперативные службы.
Врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что количество жертв ракетного удара по Рыльску, возросло до шести. Среди погибших есть один ребенок. Также десять человек были госпитализированы в Центральную районную больницу Рыльска, включая одного несовершеннолетнего.
В окрестностях населенных пунктов Песчаного, Нововасилевки, Новооленовки, Украинки, Славянки, Петропавловки, а также южного и северного Шевченко идут высокоинтенсивные бои. В окрестностях Волково ВС РФ достигли окраин Соленого и существенно продвинулись в направлении Нововасилевки.
На востоке успешные боевые действия охватывают всю линию фронта от Нового Труда и Даченского до Миролюбовки. Российские штурмовые группы продвинулись западнее поселка Заря на глубину до 500 метров в направлении Славянки. С севера и востока ведется работа по штурму населенного пункта Новооленовка.
Российские военные продвигаются к Покровску (Красноармейску) и продолжают наступление в направлении рокадной дороги противника Ясеневое-Константинополь. Взятие под контроль трассы должно окончательно лишить ВСУ возможности маневрировать северо-западнее Курахово.
Российские войска вытеснили украинские формирования из села Старые Терны. Освобождение этого населённого пункта дает возможность для дальнейшего наступления на Шевченко, который является важным логистическим узлом для снабжения гарнизона ВСУ в Курахово. Трасса Н-15, находится под постоянным огневым огнем российских сил, что значительно осложняет логистику противника.
Российские военные завершили зачистку населенных пунктов вдоль р. Сухие Ялы, освобождена Успеновка и Константинопольское. ВСУ вынужденно отступили за реку Сухие Ялы и в настоящее время пытаются закрепиться в районе поселка Янтарный.
После взятия российскими военными высотного здания, сопротивление противника в городе Курахово потеряло смысл. Противник прочно закрепился в районе промышленной зоны ТЭС. Сам город Курахово почти полностью находится под контролем ВС РФ. Армия России продолжает сжимать окрестности Курахово в кольцо. Окружение кураховской территории не только ослабит оборону ВСУ в этом районе, но и создаст новые возможности для дальнейших наступательных действий.
Российские военные расширяют зону контроля в районе населенного пункта Новый Комар. Продвижение российских войск от поселка Раздольный на север к Богатырю сопровождается активными боями. Российские штурмовые группы подбираются к поселку Нескучный, что создает угрозу разделения сил противника между гарнизоном в Времевке и «карманом» у Сторожевого. Освобождена деревня Зеленовка, где армия России укрепляет свои позиции и продвигается на север.
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ВСУ атаковали Сочи и Казань
Ранним утром жители Сочи слышали от 7 до 10 взрывов. Канал SHOT пишет, что по словам очевидцев от взрывов дребезжали окна домов и сработала сигнализация у машин. Согласно официальной информации Минобороны РФ за минувшую ночь 9 беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, 5 — над территорией Воронежской области, 3 — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края. Ориентировочно в 7:50 мск дрон столкнулся с 37-этажным жилым комплексом премиум-класса «Лазурные небеса» в Казани. Поврежден фасад здания и внутри начался пожар. На месте ведут работу оперативные службы.
Курская область
Врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что количество жертв ракетного удара по Рыльску, возросло до шести. Среди погибших есть один ребенок. Также десять человек были госпитализированы в Центральную районную больницу Рыльска, включая одного несовершеннолетнего.
«К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребенок», — написал Врио главы Курской области.Курчатовская атомная электростанция, находящаяся недалеко от Рыльска, после атаки со стороны ВСУ продолжает работать в обычном режиме, радиационный фон остается в пределах нормы.
Покровское направление
В окрестностях населенных пунктов Песчаного, Нововасилевки, Новооленовки, Украинки, Славянки, Петропавловки, а также южного и северного Шевченко идут высокоинтенсивные бои. В окрестностях Волково ВС РФ достигли окраин Соленого и существенно продвинулись в направлении Нововасилевки.
На востоке успешные боевые действия охватывают всю линию фронта от Нового Труда и Даченского до Миролюбовки. Российские штурмовые группы продвинулись западнее поселка Заря на глубину до 500 метров в направлении Славянки. С севера и востока ведется работа по штурму населенного пункта Новооленовка.
Российские военные продвигаются к Покровску (Красноармейску) и продолжают наступление в направлении рокадной дороги противника Ясеневое-Константинополь. Взятие под контроль трассы должно окончательно лишить ВСУ возможности маневрировать северо-западнее Курахово.
Кураховское направление
Российские войска вытеснили украинские формирования из села Старые Терны. Освобождение этого населённого пункта дает возможность для дальнейшего наступления на Шевченко, который является важным логистическим узлом для снабжения гарнизона ВСУ в Курахово. Трасса Н-15, находится под постоянным огневым огнем российских сил, что значительно осложняет логистику противника.
Российские военные завершили зачистку населенных пунктов вдоль р. Сухие Ялы, освобождена Успеновка и Константинопольское. ВСУ вынужденно отступили за реку Сухие Ялы и в настоящее время пытаются закрепиться в районе поселка Янтарный.
После взятия российскими военными высотного здания, сопротивление противника в городе Курахово потеряло смысл. Противник прочно закрепился в районе промышленной зоны ТЭС. Сам город Курахово почти полностью находится под контролем ВС РФ. Армия России продолжает сжимать окрестности Курахово в кольцо. Окружение кураховской территории не только ослабит оборону ВСУ в этом районе, но и создаст новые возможности для дальнейших наступательных действий.
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Угледарское направление
Российские военные расширяют зону контроля в районе населенного пункта Новый Комар. Продвижение российских войск от поселка Раздольный на север к Богатырю сопровождается активными боями. Российские штурмовые группы подбираются к поселку Нескучный, что создает угрозу разделения сил противника между гарнизоном в Времевке и «карманом» у Сторожевого. Освобождена деревня Зеленовка, где армия России укрепляет свои позиции и продвигается на север.
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Елена Генералова