Эксперт оценил возможность тайной передачи Трампом ядерного оружия Киеву

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Сценарий, связанный с возможной тайной передачей ядерных вооружений Киеву со стороны будущего президента США Дональда Трампа, который озвучили западные журналисты, исключен. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик Алексей Живов.
«Трамп сделает все, чтобы Украина (...) превратилась в никому не угрожающее маленькое европейское государство без выхода к морю и тяжелой промышленности», — считает собеседник.Кроме того, эксперт уверен, что противники Трампа сейчас умышленно его демонизируют. Живов резюмировал, что передачу Киеву ядерного оружия можно приравнять к передаче его в руки террористов.
Дональд Трамп вступит в должность президента США после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.
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Никита Кротов