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Российской стороне не нужно обращать внимание на разрешение действующего хозяина Белого дома Джо Байдена бить по РФ дальнобойными ракетами ATACMS, а выполнять задачи спецоперации. Об этом сказано в публикации Strategic Culture.
«Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. <…> Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой. России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанеся смертельный удар по авторитету США и НАТО», — пишут авторы статьи.Отмечено, что жест заокеанского лидера преследует цель спровоцировать РФ на ответные меры к США и Альянсу, чтобы напряженность в конфликте возросла, а союзники Киева получили еще большую прибыль.
Перед этим в Минобороны РФ докладывали, что ВСУ ударили ATACMS по Брянщине. Уточнялось, что было выпущено шесть ракет. Пять из них перехватили, а поврежденная шестая упала на территории предприятия.
В МИД РФ отмечали, что читали статьи о разрешении Вашингтона Киеву пользоваться дальнобойными вооружениями, но официально тому подтверждения нет.
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Никита Кротов