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В США дали РФ неожиданный совет после решения Байдена по ракетам ATACMS

SC: РФ следует игнорировать решение Байдена по дальнобойным ракетам ATACMS
Фото: istockphoto/Gerasimov174

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Российской стороне не нужно обращать внимание на разрешение действующего хозяина Белого дома Джо Байдена бить по РФ дальнобойными ракетами ATACMS, а выполнять задачи спецоперации. Об этом сказано в публикации Strategic Culture.
«Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. <…> Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой. России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанеся смертельный удар по авторитету США и НАТО», — пишут авторы статьи.
Отмечено, что жест заокеанского лидера преследует цель спровоцировать РФ на ответные меры к США и Альянсу, чтобы напряженность в конфликте возросла, а союзники Киева получили еще большую прибыль.



Перед этим в Минобороны РФ докладывали, что ВСУ ударили ATACMS по Брянщине. Уточнялось, что было выпущено шесть ракет. Пять из них перехватили, а поврежденная шестая упала на территории предприятия.

В МИД РФ отмечали, что читали статьи о разрешении Вашингтона Киеву пользоваться дальнобойными вооружениями, но официально тому подтверждения нет.

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ВС РФ ликвидировали более 200 иностранных наёмников в Курской области в ноябре
20 ноября 2024, 12:09

Фото: iStocke-crow

Российские бойцы уничтожили более 200 иностранных наемников в Курской области с начала ноября. Такие данные приводит Shot.
По данным издания, за последние недели в Курской области ликвидировано до 210 иностранных наёмников. Среди них граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании. Уточняется, что иностранцы в рядах ВСУ массово гибнут при попытках выйти из окружения ВС РФ и создании коридора для эвакуации.

Оставшихся наемников пытаются экстренно эвакуировать из образующегося котла. В этом принимают участие даже тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.

Также сообщается, что украинское командование попыталось перебросить резервы в Курскую область, чтобы эвакуировать раненых, однако прибывшие военные с задачей не справились и понесли значительные потери.

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#солдат
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ВСУ атаковали завод масла и майонеза
Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству масла и майонеза под Белгородом
20 ноября 2024, 11:55

Фото: iStock/bbsferrari

Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству масла и майонеза в городе Алексеевка Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Дроны, как отмечается, целились по цехам, где выпускают йогурты, а также производят спецжиры и гранулируют шрот.
«По предварительным данным, на территорию завода упали 6 дронов. Один из беспилотников рухнул на территории цеха комплексной очистки подсолнечного масла. В результате атаки в помещении были выбиты окна и посечены стены», — пишет издание.
По информации канала, сотрудники ночной смены, работавшие на заводе в момент атаки, не пострадали. В материале отмечается, что атака осуществлялась беспилотниками «Чаклун-в», которые были заряжены пластидом весом 10 килограммов с поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что этой же ночью украинские БПЛА атаковали завод группы компаний «Эфко» в Воронежской области, занимающейся производством масложировой продукции.

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#заводы
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«Зеленский снимет белые трусы»: Военэксперт рассказал про ядерные цели РФ
Военэксперт Баранец: России надо вдвойне бить по сердечно-сосудистой системе Украины
20 ноября 2024, 11:48

Фото: iStock/Zeferli

После ночных ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области президент России Владимир Путин подписал указ об изменении ядерной доктрины. Ядерный удар назван «крайней и вынужденной мерой».
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что необходимо довести политическое и военное руководство Украины до степени нетерпимости.

«Нам нужно вдвойне бить по сердечно-сосудистой системе Украины — по энергетической системе, что мы уже делали с разной степенью интенсивности. Нам нужно довести до такой ситуации, чтобы Зеленский, сидя под землей со своими министрами, соломой обогревался. Впереди зима — хороший повод поставить их на колени, чтобы их народ ржавыми вилами выколупал из-под земли и сказал: "Хватить нас уничтожать!"», — сказал полковник.

По его словам, цель России довести ситуацию до того момента, когда украинские и политические руководители капитулируют и согласятся на условия, выдвинутые Россией.

«Когда на ржавых вилах они снимут свои белые трусы и пойдут на встречу Москве просить мира, будут капитулировать. Или напросятся сами на переговоры, условиях для которых диктует Москва», — подчеркнул Баранец.

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«Марш пленных нацистских солдат ВСУ на Красной площади: чем обернется поражение Украины
Журналист Хинкл: время власти Зеленского прошло
20 ноября 2024, 11:44

Владимир Зеленский

Время Владимира Зеленского у власти подошло к концу. Такое заявление сделал американский журналист Джексон Хинкл.
«Время Зеленского истекло. С нетерпением жду, когда мы увидим марш пленных нацистских украинских солдат на Красной площади», — написал Хинкл в соцсети X.
Ранее Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Он рассказал, что украинских производственных мощностей недостаточно для обеспечения армии всем необходимым. По словам предводителя киевского режима, Украина продолжит сражаться, однако без поддержки Вашингтона этого «недостаточно для победы».

Такое заявление прозвучало на фоне предложений избранного президента США Дональда Трампа сократить помощь Киеву и начать мирные переговоры.


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Никитин: жителей поселка под Новгородом отправили в ПВР после ночной атаки БПЛА
20 ноября 2024, 11:37

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Жителей поселка Котово Окуловского района Новгородской области, где ночью произошла атака БПЛА, на время отправили в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале. По его данным, профильные службы обследуют территорию, после чего жители смогут вернуться домой.
Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что минувшей ночью над Новгородской областью уничтожили 20 беспилотников.

Никитин отметил, что селян разместили в ПВР райцентра Окуловка, обеспечив горячим питанием и спальными местами.
«В текущий момент угроза снята. С Великого Новгорода выдвинулись и здесь уже находятся группы разминирования МЧС, Росгвардии. Соответственно, коллеги обследуют территорию, проверят, нет ли какого-то риска. После чего жители смогут возвращаться в свои дома. Я думаю, что это где-то после обеда произойдет», — написал он.
Глава региона подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате атаки нет и поблагодарил военных, которые ликвидировали угрозу.

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#рф
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Военэксперт Баранец раскрыл, как Россия ответит США на удары в Брянской области
Военэксперт Баранец: Россия должна серьезно ответить на удары в Брянской области
20 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/vadimrysev

После нанесенных Вооруженными силами Украины ударов по Брянской области ракетами ATACMS президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Многие эксперты утверждают, что Россия нанесет ответный ядерный удар.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас наступает момент истины, потому что основы ядерного сдерживания уже приняты, а документ вводится в действие в момент его публикования.

«Народу очень хочется узнать: а как ответит Москва? Это серьезный вызов, но надо немного остыть. Я тоже желаю, чтобы на месте США после наших ударов остался пролив имени Сталина. Это война. Мы можем ударить, но мы должны думать и о последствиях своих ударов. Я сторонник того, что действовать в таких случаях надо спокойно, с холодной головой и расчетливостью», — сказал полковник.

По его словам, Россия, безусловно, должна ответить на вызывающие удары под Брянской областью, потому что это бьет по национальной гордости.

«Но не надо сразу хвататься за наше ядерное оружие: у нас есть кинжалы, искандеры, калибры и так далее. Конечно, российскому обывателю хочется, чтобы наши ракеты полетели куда-то на другую сторону Тихого океана, но надо бить тогда, когда другого выхода не будет. С горячей головой броситься в мстительство — это не по-нашему. Месть должна быть холодной, мы найдем такой способ, что противник потом серьезно пожалеет», — подчеркнул эксперт.

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#смерть
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Залужный предупредил солдат ВСУ о минимальных шансах на выживание
Sun: Залужный призвал солдат ВСУ учиться не бояться смерти
20 ноября 2024, 11:31

Валерий Залужный

Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный призвал украинских военных, обучающихся в Британии, «учиться не бояться смерти», пишет британская газета Sun.
Издание сообщает, что Залужный приехал на военную базу на востоке Англии, где обучаются солдаты ВСУ.

«Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание», — сказал Залужный украинским военным.

Он также призвал их «учиться не бояться смерти», говорится в статье.

Ранее Залужный объявил о планах отправки тысяч студентов для обучения в Великобритании с целью формирования нового поколения законопослушных государственных служащих. По его словам, такая инициатива позволит подготовить квалифицированных государственных служащих, которые смогут занять ведущие позиции на региональном и национальном уровнях в течение следующих двух десятилетий.

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#всу
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«Путин готов»: в Великобритании перечислили условия Москвы для окончания конфликта
Reuters: Путин готов обсудить с Трампом мир без территориальных уступок Украине
20 ноября 2024, 11:21

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин открыт готов обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине по линии фронта, однако не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Кремля.
«Российский президент исключает возможность каких-либо серьезных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО», — говорится в статье.

Однако уточняется, что Москва может согласиться на урегулирование конфликта вдоль линии фронта и готова обсуждать точный раздел Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, издание утверждает, что Россия готова вывести войска с небольших участков Харьковской и Николаевской областей. При этом Кремль готов обсудить и военные гарантии безопасности для Киева, в случае если Украина согласится ограничить число ВСУ и возвращения прав на использование русского языка.

При этом российские источники издания отметили, что будущее Крыма обсуждению не подлежит.

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Пленник рассказал, как боевики ВСУ бьют по своим же на курском направлении
Пленник: ВСУ бьет по своим, чтобы меньше солдат были взяты в плен под Курском
20 ноября 2024, 11:13

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский военный рассказал, что боевики ВСУ бьют по своим же при помощи беспилотников, чтобы меньше военнослужащих оказались в плену у ВС РФ на Курщине. Данные предоставили в Минобороны России.
«Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек. Приехали. Сначала нас развозили на гражданских машинах, потом на какой-то посадке посадили на «Казак» и вывезли на «Казаке». Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны», — поделился боевик ВСУ Александр Рафалюк.
Пленник добавил, что украинских военных обучали те военнослужащие, которых списали по здоровью, им запрещалось пользоваться оружием.

«Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки», — заключил Рафалюк.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, когда Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима. В августе 2024 года противник вторгся в приграничье Курской области, получив отпор от пограничников, бойцов ВС РФ и сотрудников Росгвардии. Бои в российском регионе идут и сейчас.

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