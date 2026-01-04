Эксперт оценил возможности ВС РФ для изоляции Одессы

04 января 2026, 17:04

Кнутов: у бойцов ВС РФ имеются все возможности изолировать Одессу

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

ВС РФ располагают возможностями для изоляции Одессы, чтобы не допустить размещения в городе сил и вооружений НАТО. Об этом MK.ru заявил военный аналитик Юрий Кнутов.