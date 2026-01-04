Эксперт оценил возможности ВС РФ для изоляции Одессы
ВС РФ располагают возможностями для изоляции Одессы, чтобы не допустить размещения в городе сил и вооружений НАТО. Об этом MK.ru заявил военный аналитик Юрий Кнутов.
Эксперт отметил, что установление контроля над Одессой — задача не ближайшего времени. Сначала российским войскам, по его оценке, необходимо вытеснить противника из ряда других районов и населённых пунктов.
Кнутов пояснил, что после освобождения Гуляйполя, как он считает, открывается перспектива продвижения в направлении Запорожья, а затем — на Херсон, Николаев и Одессу. При этом, по его мнению, приоритетом остаётся Славянско-Краматорская агломерация и дальнейшее движение к Днепропетровску, что, как он утверждает, позволило бы «разрезать» группировку противника на левом берегу.
В материале отмечается, что Одессу украинские власти могут использовать как ключевой пункт для поставок вооружений НАТО. В связи с этим одной из задач российских сил называется предотвращение такого сценария. Обозреватели резюмировали, что для этого наносятся массированные удары по объектам ВПК и транспортной инфраструктуре Украины.
Читайте также: