ПВО за два часа ликвидировала 42 БПЛА ВСУ над регионами РФ
Средства противовоздушной обороны за пару часов сбили 42 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили 4 января в Минобороны РФ.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили беспилотники самолётного типа.
По данным министерства, 12 дронов ликвидировали над Рязанской областью, шесть — над Воронежской, 11 — над Белгородской, по четыре — над Липецкой и Курской областями. Ещё два БПЛА сбили в Тульской области, по одному — в Калужской, Орловской и Тамбовской областях.
Ранее Минобороны также сообщало, что за прошедшую ночь над территорией России уничтожили 90 беспилотников ВСУ — с 23:30 мск 3 января до 07:00 мск 4 января.
