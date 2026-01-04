Сбит летевший на Москву беспилотник

04 января 2026, 16:03

Собянин: беспилотник ВСУ сбили на подлете к Москве

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.





По его словам, на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.