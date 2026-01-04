Достижения.рф

Сбит летевший на Москву беспилотник

Собянин: беспилотник ВСУ сбили на подлете к Москве
Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА ударили по объекту энергетической инфраструктуры в поселке Хомутовка одноименного района Курской области. Без света остались 115 населенных пунктов — более 11 тысяч потребителей.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0