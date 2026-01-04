Достижения.рф

Хинштейн: БПЛА ВСУ повредили объект энергетики в Курской области

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Украинские беспилотники нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.



Из‑за повреждений нарушилось электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Без света остались 115 населенных пунктов — более 11 тысяч потребителей.

Глава региона отметил, что электроснабжение восстановят в ближайшее время. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ поразили цеха сборки и хранения БПЛА ВСУ.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года ВСУ вторглись в курское приграничье. Противника выбили с курщины в апреле 2025 года.

Никита Кротов

