Хинштейн: БПЛА ВСУ повредили объект энергетики в Курской области
Украинские беспилотники нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.
Из‑за повреждений нарушилось электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Без света остались 115 населенных пунктов — более 11 тысяч потребителей.
Глава региона отметил, что электроснабжение восстановят в ближайшее время. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ поразили цеха сборки и хранения БПЛА ВСУ.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года ВСУ вторглись в курское приграничье. Противника выбили с курщины в апреле 2025 года.
