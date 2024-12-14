Фото: iStock/Olena_Z
В ВСУ сложилась критическая ситуация с самовольным оставлением военных частей и дезертирством. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского журналиста Владимира Бойко.
Бойко описал происшествие на позициях украинской армии под Курахово, о котором ему рассказал командир неназванного батальона. Уточняется, что из 90 человек до населенного пункта добрались трое, другие бойцы разбежались по дороге.
По мнению журналиста, «фортификационные сооружения стоят пустыми», и их занимают солдаты ВС РФ. Он напомнил, что за ноябрь текущего года по статьям (самовольное оставление части и дезертирство) было заведено порядка 19 тыс уголовных дел. В 2025 году ВСУ «просто разбегутся», заключил Бойко.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Путин: Россия готова дать противникам отпор по всему фронту
В Херсонской области сбили украинский самолет
В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия
По мнению журналиста, «фортификационные сооружения стоят пустыми», и их занимают солдаты ВС РФ. Он напомнил, что за ноябрь текущего года по статьям (самовольное оставление части и дезертирство) было заведено порядка 19 тыс уголовных дел. В 2025 году ВСУ «просто разбегутся», заключил Бойко.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Путин: Россия готова дать противникам отпор по всему фронту
В Херсонской области сбили украинский самолет
В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия
Екатерина Коршунова