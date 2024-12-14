Медведев рассказал, чего хотят противники России

Дмитрий Медведев (крайний справа) (Фото: kremlin.ru)
Противники Российской Федерации делают все для усиления пламени украинского конфликта, заявил в рамках XXII съезда «единороссов» председатель партии Дмитрий Медведев.
«Противник делает все, чтобы пламя конфликта разгорелось еще сильнее. Российское общество сплотилось в своем стремлении дать агрессору решительный отпор, оказать помощь фронту и восстановить все, что разрушил враг», — сказал зампред Совбеза РФ.Перед этим Медведев заявлял о том, что в России могут появиться новые субъекты.
Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Перед этим в республике долгое время зрели антироссийские настроения. В частности, в 2013 году произошел госпереворот «Евромайдан», в 2015-м приняли закон о декоммунизации. Кроме того, украинская власть запретила русский язык, ультраправые неонацистские движения подняли голову для борьбы с русским миром.
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