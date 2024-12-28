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Самоубийственные штурмы ВСУ в Курской области, атаки в Судже, бои за шахты в Торецке: последние новости СВО

Фото: iStock/Ivan_Ru

Фото: iStock/Ivan_Ru

Российские войска достигли тактических успехов, освободив ряд населённых пунктов, включая Ивановку и Загрызово, а также расширив контроль в районе Кругляковки. Продвижение продолжается в направлениях Угледара и Покровска. О том, как складывается обстановка в зоне СВО на 28 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


В районе Погребков украинские силы пытаются вернуть утраченные позиции и идут в самоубийственные. Министерство обороны РФ сообщает о значительных потерях противника — более 600 человек за сутки, а также о уничтожении четырёх танков и другого военного оборудования. По неподтверждённым данным, украинским войскам удалось отодвинуть российские силы от Викторовки в сторону Кругленького.



Севернее Русского Поречного подразделения ВС РФ постепенно наращивают давление на оборону противника в западном направлении. Из района Черкасской Конопельки поступают сообщения о нескольких успешных атаках российских войск. По некоторым данным, ВСУ продолжает сосредоточение сил у границы в Сумской област, Суджи и перебрасывает технику. На скопления резервов работают российская артиллерия и авиация.

Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области
Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

Купянское направление


На Купянском направлении российская армия продолжает наступление, сосредоточив свои усилия на освобождении населённого пункта Двуречное, расположенного на западном берегу реки Оскол. Министерство обороны подтвердило освобождение Загрызово и сообщает о расширении контролируемой территории вокруг этого села вплоть до берега Оскола.

Южнее отмечены успехи в районе Кругляковки, что укрепляет позиции российских войск в этом секторе.

Покровское направление


На Покровском направлении фронт остаётся стабильным вокруг Покровска, однако в районе Песчаного продолжаются упорные бои, где противник прилагает значительные усилия для удержания своей линии обороны.

Российские подразделения выбили украинские силы с северных окраин Даченского, где продолжается операция по зачистке территории. Утрата этого населённого пункта усложнит снабжение гарнизона ВСУ в Лысовке, где также идут ожесточённые боестолкновения.

Фото: iStock/Artem Zakharov

Торецкое направление


В Торецке бои продолжаются в северной части города, особенно в районе шахт «Центральная» и «Торецкая». Продвижение на этом участке требует значительных усилий, но противник вынужден отступать, теряя часть своих позиций.

Херсонское направление


На Херсонском направлении ситуация остаётся стабильно сложной. Российские войска продолжают наносить удары по огневым позициям и опорным пунктам противника, в то время как украинские формирования не прекращают активные действия.

За последние сутки ВСУ 44 раза обстреляли населённые пункты на российском берегу, применяя артиллерию. В результате обстрела в Алешках пострадал мирный житель.

В районе Голой Пристани вражеский дрон атаковал машину скорой помощи, что вновь подчеркивает интенсивность боевых действий в этом регионе.

Пленный офицер ВСУ Салий: солдаты Украины едут в Европу, чтобы сбежать
Пленный офицер ВСУ Салий: солдаты Украины едут в Европу, чтобы сбежать


Запорожское направление

На Запорожском участке фронта сохраняется высокая напряжённость, особенно в районе Каменского. Противник активно использует артиллерию и пехотные подразделения, однако российские войска удерживают свои позиции. Отмечаются тактические успехи к северу от Марфополя и в районе Малиновки на направлении Гуляйполя. Этот участок остаётся одним из ключевых на южном фланге фронта.

Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило освобождение села Ивановка, расположенного на западном берегу реки Жеребец. Этот успех открывает возможности для дальнейшего наступления в направлении Тернов, а также на позиции Вооружённых сил Украины в районе Ямполовки и Торского выступа. Формирование плацдарма в этом районе имеет стратегическое значение для будущих операций.

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#военные
#армия
#дрон
#авиация
#днр
#всу
#вс рф
#киев
#курская область
#статьи
#сво
Шольц раскрыл планы Трампа по Украине
Шольц заявил о желании Трампа завершить конфликт на Украине
28 декабря 2024, 09:06

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа закончить украинский конфликт. Об этом он рассказал в интервью T-Online.
«И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — заявил Шольц.

По его словам, он уже дважды обсуждал с Трампом пути решения украинского конфликта.

Накануне Шольц заявил, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, чтобы не допустить военного конфликта между РФ и НАТО. По его словам, Германия поддерживает Украину настолько сильно, насколько это возможно. Однако не допустит войны между Россией и НАТО. Именно поэтому не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Киеву.

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#украина
#германия
#нато
#ракеты
#шольц
#рф
#трамп
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На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, раздалось не менее 397 взрывов
Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о порядка 397 взрывах
28 декабря 2024, 08:42

Фото: iStock/dzika_mrowka

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что на подконтрольной ВСУ территории региона за минувшие сутки произошло не менее 397 взрывов, в результате которых повреждены объекты инфраструктуры.
«В минувшие сутки в регионе прозвучало не менее 397 взрывов. Поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры», — написал Федоров в своем Telegram-канале.

Однако он не уточнил, какие именно объекты оказались повреждены.

Минувшей ночью украинское издание «Общественное» писало, что в городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Отмечается, что взрывы случились на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Других подробностей об инциденте не приводилось.

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#взрыв
#взрывы
#telegram
#николаев
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В США посчитали, сколько ATACMS осталось у Киева
NYT: у Киева было несколько десятков ATACMS без возможности новых поставок
28 декабря 2024, 08:24

Фото: iStock/typhoonski

У ВСУ было всего несколько десятков ракет ATACMS на момент получения разрешения бить вглубь России, однако возможности пополнять запасы не имелось. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников.
«На тот момент у Украины оставалось всего лишь "несколько десятков ракет" — возможно, около 50. И не было шансов получить больше. Ограниченные американские запасы уже были распределены для развертывания на Ближнем Востоке и в Азии», — говорится в материале.

Автор добавил, что ATACMS не смогли изменить ситуацию на поле боя, повторив судьбу РСЗО HIMARS, истребителей F-16 и другого оружия, предоставленного Украине странами Запада. Так, издание пишет, что «ни один вид оружия не стал серебряной пулей».

Газета The New York Times также писала, что запасы британских и американских дальнобойных ракет подходят к концу. После многочисленных запусков, последовавших после получения разрешения бить по российской территории, ВСУ заметно ограничили их применение.

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#всу
#ракеты
#шольц
#рф
#пво
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Военный летчик объяснил, как Киев испортил репутацию американским F-16
Летчик Попов: передача F-16 Киеву стала антирекламой американского производителя
28 декабря 2024, 07:57

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Америке не нужно было передавать Украине свои истребители F-16, так как это стало настоящей антирекламой для производителя США. Самолет крайне уязвим для современных систем ПВО. Так считает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Американцам не стоило давать истребители F-16 Украине, потому что это стало антирекламой для американского производителя. Все-таки F-16 для американцев и всего Запада — это брендовая машина. Она так хорошо работала в условиях боевых действий с противниками, которые гораздо слабее», — заявил Попов в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что F-16 практически не участвовали в боях против настоящих современных ВС. По словам военного летчика, именно по этой причине Киев не выпускает их в небо, так как российские системы ПВО их сразу собьют.

Сбивать американские истребители могут российские комплексы ПВО «Куб» или стационарные С-300, С-400 еще за 150-200 км от линии фронта. От этих ракет практически невозможно увернуться, отметил Попов.

Однако у F-16 все же есть шанс приблизиться к ЛБС незамеченным и пустить ракеты. Для этого ему необходимо идти на предельно малых высотах — в 100-500 метрах. А это сложно, заключил Попов.

26 декабря стало известно, что ВС РФ впервые сбили истребитель F-16 в Запорожской области в момент пуска ракет Storm Shadow по российской территории.

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#эксперт
#небо
#вс рф
#ракеты
#киев
#истребители
#пво
#запорожье
#машина
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ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на территории РФ
Минувшей ночью над российскими регионами сбили 56 БПЛА ВСУ
28 декабря 2024, 07:38

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 28 декабря противовоздушная оборона сбила 56 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 28 вражеских дронов сбили в Воронежской области, 17 — в Ростовской и 11 — в Белгородской.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью над регионом было уничтожено и подавлено 17 беспилотников ВСУ. В частности беспилотники совершили атаку на Каменск и Новошахтинск, а также на Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий, Красносулинский районы. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

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#всу
#пво
#бпла
#днр
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Беженка из ДНР: военные из Украины убили семью, которая месяц готовила им еду
28 декабря 2024, 06:45

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные убили семейную пару, которая на протяжении месяца готовила им еду. Этим поделилась беженка из города Селидово в Донецкой Народной Республике Елена Николаенко с РИА Новости.
Как рассказала Елена, семейной паре было около 50 лет. Их дочь уехала за границу, а убитые Татьяна и Сергей не хотели оставлять свой дом и остались в ДНР. Семейная пара на протяжении месяца трижды в день готовила еду и давала продукты солдатам ВСУ. Отмечается, что военные заселились рядом с убитыми.

После семейная пара перестала появляться. Когда российские солдаты вошли в город, Елена спросила у них о судьбе пропавших. Беженку пригласили на опознание тел, которыми и оказались Татьяна с Сергеем. Как уточнила Елена, тело женщины лежало в коридоре, так как она, видимо, пыталась сбежать. Сергей был убит сразу.

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#военные
#солдаты
#днр
#всу
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Слюсарь: над Ростовской областью за ночь ликвидировали 17 беспилотников ВСУ
28 декабря 2024, 06:30

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено 17 беспилотников ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА», — поделился Слюсарь в своем telegram-канале.

В частности беспилотники совершили атаку на Каменск и Новошахтинск, а также на Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий, Красносулинский районы. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Информация уточняется.

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#бпла
#пво
#ростовская область
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МГЛУ: сотни тысяч украинцев осуществляют мошеннические звонки на номера россиян
28 декабря 2024, 04:47

Фото: iStock/JuYochi

Как рассказал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, сотни тысяч украинских граждан осуществляют мошеннические звонки на номера россиян. Этим эксперт поделился с РИА Новости.
«Это в подавляющем большинстве украинцы, у них сотни тысяч людей вовлечены в эти мошеннические схемы», — говорится в сообщении.

Силантьев рассказал, что на Украине расположено около трех тысяч офисов, где мошенники звонят россиянам. В Днепропетровске задействовано свыше 60 тысяч граждан в данной схеме. Эксперт назвал такое явление полноценной отраслью злодейской экономики. Ежедневно граждане России получают до 20 миллионов звонков с мошеннических номеров Украины.

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#мошенники
#украина
#звонок
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Гусев: в Воронежской области сбили свыше 10 беспилотников ВСУ
28 декабря 2024, 03:49

Фото: iStock/yucelyilmaz

В пригороде Воронежа и ряде районов области было сбито свыше 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Гусев отметил, что по предварительной информации пострадавших нет. В результате падения обломков в одной из районов области произошел обрыв контактной сети на железной дороге. В связи с этим ожидается задержка ряда поездов. Оперативные службы работают над устранением последствий. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

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#губернатор
#бпла
#взрывы
#опасность
#всу
#пво
#воронежская область
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