Фото: iStock/Ivan_Ru
Российские войска достигли тактических успехов, освободив ряд населённых пунктов, включая Ивановку и Загрызово, а также расширив контроль в районе Кругляковки. Продвижение продолжается в направлениях Угледара и Покровска. О том, как складывается обстановка в зоне СВО на 28 декабря расскажет «Радио 1».
Курская область
В районе Погребков украинские силы пытаются вернуть утраченные позиции и идут в самоубийственные. Министерство обороны РФ сообщает о значительных потерях противника — более 600 человек за сутки, а также о уничтожении четырёх танков и другого военного оборудования. По неподтверждённым данным, украинским войскам удалось отодвинуть российские силы от Викторовки в сторону Кругленького.
Севернее Русского Поречного подразделения ВС РФ постепенно наращивают давление на оборону противника в западном направлении. Из района Черкасской Конопельки поступают сообщения о нескольких успешных атаках российских войск. По некоторым данным, ВСУ продолжает сосредоточение сил у границы в Сумской област, Суджи и перебрасывает технику. На скопления резервов работают российская артиллерия и авиация.
Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области
Купянское направление
На Купянском направлении российская армия продолжает наступление, сосредоточив свои усилия на освобождении населённого пункта Двуречное, расположенного на западном берегу реки Оскол. Министерство обороны подтвердило освобождение Загрызово и сообщает о расширении контролируемой территории вокруг этого села вплоть до берега Оскола.
Южнее отмечены успехи в районе Кругляковки, что укрепляет позиции российских войск в этом секторе.
Покровское направление
На Покровском направлении фронт остаётся стабильным вокруг Покровска, однако в районе Песчаного продолжаются упорные бои, где противник прилагает значительные усилия для удержания своей линии обороны.
Российские подразделения выбили украинские силы с северных окраин Даченского, где продолжается операция по зачистке территории. Утрата этого населённого пункта усложнит снабжение гарнизона ВСУ в Лысовке, где также идут ожесточённые боестолкновения.
Фото: iStock/Artem Zakharov
Торецкое направление
В Торецке бои продолжаются в северной части города, особенно в районе шахт «Центральная» и «Торецкая». Продвижение на этом участке требует значительных усилий, но противник вынужден отступать, теряя часть своих позиций.
Херсонское направление
На Херсонском направлении ситуация остаётся стабильно сложной. Российские войска продолжают наносить удары по огневым позициям и опорным пунктам противника, в то время как украинские формирования не прекращают активные действия.
За последние сутки ВСУ 44 раза обстреляли населённые пункты на российском берегу, применяя артиллерию. В результате обстрела в Алешках пострадал мирный житель.
В районе Голой Пристани вражеский дрон атаковал машину скорой помощи, что вновь подчеркивает интенсивность боевых действий в этом регионе.
Пленный офицер ВСУ Салий: солдаты Украины едут в Европу, чтобы сбежать
Запорожское направление
На Запорожском участке фронта сохраняется высокая напряжённость, особенно в районе Каменского. Противник активно использует артиллерию и пехотные подразделения, однако российские войска удерживают свои позиции. Отмечаются тактические успехи к северу от Марфополя и в районе Малиновки на направлении Гуляйполя. Этот участок остаётся одним из ключевых на южном фланге фронта.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило освобождение села Ивановка, расположенного на западном берегу реки Жеребец. Этот успех открывает возможности для дальнейшего наступления в направлении Тернов, а также на позиции Вооружённых сил Украины в районе Ямполовки и Торского выступа. Формирование плацдарма в этом районе имеет стратегическое значение для будущих операций.
Читайте также:
Военный летчик объяснил, как Киев испортил репутацию американским F-16
ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на территории РФ
Беженка из ДНР: военные из Украины убили семью, которая месяц готовила им еду
Анастасия Хохлова