Эксперт по безопасности назвал порядок действий при атаке БПЛА

Эксперт по безопасности Курдесов: В случае налета БПЛА нельзя поддаваться панике
При налете украинских беспилотников важно не паниковать и не пытаться самостоятельно сбить их. Об этом предупредил эксперт по безопасности Дмитрий Курдесов.
Напомним, за минувшие сутки над регионом сбили более 50 беспилотников. В разговоре с «Петербургским дневником» Курдесов подчеркнул, что над отражением вражеских атак в плановом порядке работают российские военные.
«Ни в коем случае не поддаваться панике и максимально внимательно следить в СМИ и соцсетях за информацией городских властей и МЧС. Если в городе во время налета, не дай бог, случится что-то сверхъестественное, то будут задействованы все возможные средства связи с населением. И люди будут максимально подробно проинструктированы о том, кому и куда нужно эвакуироваться и прятаться», — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что гражданам ни в коем случае нельзя проявлять излишнюю инициативу и пытаться самостоятельно сбить БПЛА с помощью какого-либо оружия. Применение огнестрельного оружия в пределах населенных пунктов строго запрещено, напомнил специалист.
Курдесов добавил, что при обнаружении упавшего беспилотника нельзя к нему подходить. Необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить точные координаты места падения БПЛА и никого не подпускать туда до приезда специальных служб.