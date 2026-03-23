Эксперт по безопасности назвал порядок действий при атаке БПЛА

23 марта 2026, 14:32

Эксперт по безопасности Курдесов: В случае налета БПЛА нельзя поддаваться панике

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

При налете украинских беспилотников важно не паниковать и не пытаться самостоятельно сбить их. Об этом предупредил эксперт по безопасности Дмитрий Курдесов.





Напомним, за минувшие сутки над регионом сбили более 50 беспилотников. В разговоре с «Петербургским дневником» Курдесов подчеркнул, что над отражением вражеских атак в плановом порядке работают российские военные.





«Ни в коем случае не поддаваться панике и максимально внимательно следить в СМИ и соцсетях за информацией городских властей и МЧС. Если в городе во время налета, не дай бог, случится что-то сверхъестественное, то будут задействованы все возможные средства связи с населением. И люди будут максимально подробно проинструктированы о том, кому и куда нужно эвакуироваться и прятаться», — отметил эксперт.