Эксперт пояснил, зачем Россия инициировала прямые переговоры с Украиной

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Россия готова к перемирию, но на своих условиях, и не согласится на временное прекращение огня, во время которого Украина успеет перевооружиться. Так считает эксперт по международным отношениям Арам Акопян.
«Факты играют на руку Москве: в период праздников украинская сторона не поддержала режим тишины, более того — активизировала удары. На этом фоне аргументы о «готовности к переговорам при условии прекращения огня» звучат неубедительно. Правда на поверхности: для Киева пауза — это не дипломатический шаг, а технический манёвр для усиления», — пояснил Акопян в беседе с RuNews24.ru.
При этом специалист не исключил, что Москва согласится на недельное перемирие с 15 мая в рамках переговорного процесса. Подобным шагом РФ продемонстрирует гибкость, а также определит четкие временные рамки, которые не позволят Украине накопить ресурсы, считает Акопян.
По его словам, формально условие прекращения огня будет выполнено, но не на украинских условиях. Так, эксперт отметил, что сейчас конфликт находится в стадии, где дипломатия вновь стала инструментом давления.
Напомним, что Владимир Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий.
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Элина Позднякова