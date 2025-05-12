Владимир Зеленский
Встреча с российским президентом Владимиром Путиным могла бы стать для Владимира Зеленского пиком его политической карьеры. Так считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
«Для Зеленского, видимо, всё это до сих пор, даже после того, как только с украинской стороны погибло не менее миллиона человек, не более, чем актёрская игра», — отметил Журавлёв в беседе с Life.ru.
Он уверен, что глава киевского режима будет позировать в Турции, создавая вид, что хочет договариваться. В то же время Зеленский выдумывает условия для Москвы, которые она должна выполнить, чтобы его увидеть.
«Вообще-то встреча с Путиным могла бы стать вершиной политической карьеры Зеленского, что-то наподобие: "увидеть Владимира Владимировича и умереть", но, боюсь, не в этот раз», — считает депутат.
Журавлёв посоветовал актёру Зеленскому, в случае если он действительно готов на переговоры в Турции, посетить в Стамбуле Святую Софию — православную святыню, равнозначные которой он сейчас ликвидирует в своей стране.
Напомним, что Владимир Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий.
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