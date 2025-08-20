В ВСУ пожаловались на превосходство дронов ВС РФ

20 августа 2025, 22:24

Боевик Карпюк пожаловался на оперативное уничтожение дронов ВСУ армией России

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские специализированные расчёты беспилотников представляют серьёзную угрозу для ВСУ, заявил сержант батальона операторов дронов 59-й бригады Александр Карпюк, сообщает The New York Times. По его словам, украинские войска пока не располагают технологиями для эффективной защиты от российских БПЛА и не в состоянии предотвращать их действия.





Карпюк отметил, что российские подразделения всё чаще уничтожают украинские беспилотники — в том числе тяжёлые дроны «Баба‑яга». Если раньше такой аппарат в среднем совершал около 70 вылетов до момента сбития, то сейчас, по его словам, эта цифра сократилась примерно до 10.





«Российские подразделения наносят урон украинским дронам. (...) «Баба-яга» (...) раньше могла в среднем совершить 70 полетов до того, как ее сбивали. Теперь она едва ли может совершить 10», — добавил боевик ВСУ.