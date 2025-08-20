В ВСУ пожаловались на превосходство дронов ВС РФ
Боевик Карпюк пожаловался на оперативное уничтожение дронов ВСУ армией России
Российские специализированные расчёты беспилотников представляют серьёзную угрозу для ВСУ, заявил сержант батальона операторов дронов 59-й бригады Александр Карпюк, сообщает The New York Times. По его словам, украинские войска пока не располагают технологиями для эффективной защиты от российских БПЛА и не в состоянии предотвращать их действия.
Карпюк отметил, что российские подразделения всё чаще уничтожают украинские беспилотники — в том числе тяжёлые дроны «Баба‑яга». Если раньше такой аппарат в среднем совершал около 70 вылетов до момента сбития, то сейчас, по его словам, эта цифра сократилась примерно до 10.
«Российские подразделения наносят урон украинским дронам. (...) «Баба-яга» (...) раньше могла в среднем совершить 70 полетов до того, как ее сбивали. Теперь она едва ли может совершить 10», — добавил боевик ВСУ.
Ранее глава командования перспективных разработок сухопутных войск США генерал Джеймс Рэйни также заявлял, что в области военных беспилотников Россия опережает США.