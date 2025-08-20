В Раде придумали новое оправдание, чтобы не выводить ВСУ из ДНР
Нардеп Скороход: В Раду внесли законопроект об изменении областных границ
В Верховную Раду внесён законопроект, предполагающий изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в них подконтрольные Киеву участки Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в соцсетях сообщила депутат Анна Скороход.
Она уточнила, что документ уже зарегистрирован, и назвала этот шаг «единиственным шансом сохранить эти территории в составе Украины».
«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные украинским властям части ДНР и ЛНР) войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого», — написала Скороход.
Ранее обсуждение в Раде анонсировал депутат Игорь Мосийчук*. Он заявил, что в состав соседних областей предлагают включить, в частности, Славянск и Краматорск.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп в переговорах с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским предлагал уступить России территории Донбасса в обмен на мирное соглашение, полагая, что вывод украинских войск позволит быстро достичь мира между Москвой и Киевом.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга