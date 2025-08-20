При массированной атаке ВСУ на регион России пострадали два человека
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о ранениях мирного жителя и бойца народной самообороны в результате массированной атаки ВСУ на регион.
В Валуйском округе при обстреле села Борки был ранен боец — его доставили в Валуйскую ЦРБ, помощь оказана, дальнейшее лечение будет амбулаторным. В результате прилётов также повреждено остекление одного из социальных объектов и нарушена линия электропередачи.
В селе Бочковка БПЛА попал в частный дом; находившийся в нём мирный житель получил ранение в живот и доставлен в областную клиническую больницу. Кроме того, удары пришлись ещё по девяти населённым пунктам и по городу Шебекино, где FPV‑дрон детонировал на парковке и повредил семь автомобилей.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ выпустили около четырёх десятков беспилотников по территории России; наибольшее число перехватов — 14 — зафиксировано над Воронежской областью. По данным ведомства, попытки ударов имели место по девяти регионам страны.
Читайте также: