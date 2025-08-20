При массированной атаке ВСУ на регион России пострадали два человека

20 августа 2025, 21:42

Гладков: при ударах по Белгородчине пострадали боец самообороны и мирный житель

Фото: istockphoto/N-sky

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о ранениях мирного жителя и бойца народной самообороны в результате массированной атаки ВСУ на регион.