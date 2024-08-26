Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские артиллеристы сорвали операцию боевиков ВСУ по захвату двух плацдармов на Днепре, ударив по скоплению украинских неонацистов, сообщили представители пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.
«По информации подполья, ВСУ пытались привлечь к сорванной операции наемников из Польши, США и Латинской Америки», — говорится в сообщении.Ранее в Минобороны России раскрыли подробности массированного удара по украинской республике. В ведомстве уточнили, что целями ВС РФ были хранилища авиационных средств поражения, полученных Украиной от западных союзников, а также газокомпрессорные и электроподстанции.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов