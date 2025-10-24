Эксперт раскрыл, чем для Запада обернется удар Tomahawk по России

24 октября 2025, 18:15

Военэксперт Дандыкин: реакция России на удары Tomahawk будет серьезной

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Если Россия станет объектом ударов крылатыми ракетами Tomahawk, ответ будет жестким и с использованием более мощного оружия. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.





Он добавил, что страна располагает разнообразными средствами, способными нанести значительный ущерб противнику и продемонстрировать технологическое превосходство.

