Эксперт раскрыл, чем для Запада обернется удар Tomahawk по России
Военэксперт Дандыкин: реакция России на удары Tomahawk будет серьезной
Если Россия станет объектом ударов крылатыми ракетами Tomahawk, ответ будет жестким и с использованием более мощного оружия. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.
Он добавил, что страна располагает разнообразными средствами, способными нанести значительный ущерб противнику и продемонстрировать технологическое превосходство.
«Если действительно произойдут удары по России крылатыми ракетами, можно ожидать усиления ракетных атак, которые уже имеют место. Кроме того, возможно применение комплекса «Орешник», который уже принят на вооружение и прошел испытания в боевых условиях. Также могут быть задействованы новые виды оружия, которые еще не применялись в ходе конфликта», — добавил Дандыкин.Эксперт акцентировал внимание на том, что возможности для увеличения давления на противника сегодня весьма разнообразны.