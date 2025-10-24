SHOT: Подруга бойца ММА Артура Акаба оправдала его нацистские лозунги
Подруга бойца ММА Артура Акаба оправдала его нацистские лозунги. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В материале указывается, что журналисты нашли собутыльницу спортсмена — 29‑летнюю Анастасию — которая, как рассказывают, весело проводила время с ним под звучащий гимн Украины. Примечательно, что девушка живёт в красногорском ЖК «Изумрудные холмы», куда сегодня врезался украинский беспилотник.
В разговоре со СМИ, как утверждается, Настя заявила, что «не видит ничего такого» в зигах и русофобских кричалках Артура и считает это «нормальным». По происхождению она из Днепропетровска, но давно живёт в Подмосковье. В России работала в стоматологии и специалистом по транспортной безопасности.
Сейчас Анастасия проживает и работает в Красногорске, занимается наращиванием волос, арендуя помещение в том самом ЖК.
Читайте также: