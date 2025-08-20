Эксперт раскрыл два сценария действий Зеленского после встречи с Трампом
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в интервью «Ленте.ру» высказал мнение о возможных действиях Владимира Зеленского в контексте переговоров с США.
По словам Кашина, Зеленский может предпринять отчаянные попытки сорвать достигнутые договоренности, что может привести к негативным последствиям, включая гнев со стороны президента США Дональда Трампа.
Кашин отметил, что в этом сценарии Зеленский будет затягивать переговоры и выдвигать дополнительные условия, что может быть связано с ростом террористической активности на территории России, включая атаки беспилотников и попытки взорвать Крымский мост. С другой стороны, политолог подчеркнул, что Зеленский также будет стремиться обеспечить свое политическое выживание, что может повлиять на его решения в ходе переговорного процесса.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: