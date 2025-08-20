Запорожская область осталась без света после удара ВСУ по энергооборудованию
Полное отключение электроэнергии в Запорожской области вызвано атакой украинских беспилотников на высоковольтное оборудование, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Атака БПЛА ВСУ по критической энергоинфраструктуре стала причиной масштабного отключения электроснабжения на всей территории Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий охарактеризовал инцидент как очередную террористическую атаку, подчеркнув, что удары пришлись по высоковольтному оборудованию, что усложняет восстановительные работы . Энергетические бригады оперативно переключают потребителей на резервные линии, однако темное время суток и риск повторных обстрелов замедляют процесс.
По данным Минобороны РФ, за последние сутки средствами ПВО в регионе сбиты 3 авиабомбы и 117 беспилотников, что свидетельствует об интенсификации атак на гражданскую инфраструктуру.
Ситуация осложняется тем, что Запорожская АЭС, контролируемая Россией, продолжает работать в штатном режиме, но энергосети региона остаются уязвимыми. Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и запасаться водой на случай продления аварийного режима.
