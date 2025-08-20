Запорожская область осталась без света после удара ВСУ по энергооборудованию

20 августа 2025, 00:24

БПЛА ВСУ атаковали высоковольтное оборудование в Запорожской области

Фото: Istock/Dragos Condrea

Полное отключение электроэнергии в Запорожской области вызвано атакой украинских беспилотников на высоковольтное оборудование, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.