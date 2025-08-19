«На заборе тоже пишут»: Политолог заявил, что встречи Путина и Зеленского не будет

19 августа 2025, 23:18

Александр Дудчак: Встречи Путина и Зеленского не будет

Владимир Зеленский

Встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским не будет. В этом уверен политолог, участник Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак, его слова приводит Общественная Служба Новостей.





На встрече Трамп и Зеленский пришли к выводу о необходимости встречи с Путиным.





«Не будет встречи Владимира Путина и Зеленского. Это однозначно, даже можно делать ставки. Послушайте заявление помощника президента России Юрия Ушакова, которое он вчера сделал по итогам встречи. Он сказал, что российская сторона рассматривает возможность повышения уровня состава делегаций», — отметил Дудчак.

«Поэтому никаких встреч этого просроченного с президентом великой державы пока ожидать не стоит. СМИ пишут о том, что Макрон предложил провести встречу в Женеве. Но на заборе тоже пишут», — подчеркнул политолог.

«Не место красит человека, а человек — место. Уверен, что в любой стране мира Владимир Путин с его талантами переговорщика может достичь впечатляющих для нашей страны результатов. Венгрия кажется дружественной благодаря ее прагматичному премьеру Виктору Орбану, но она — член ЕС и НАТО, представляющая вообще-то вражеский лагерь», — уточнил Журавлев.