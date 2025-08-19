«На заборе тоже пишут»: Политолог заявил, что встречи Путина и Зеленского не будет
Александр Дудчак: Встречи Путина и Зеленского не будет
Встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским не будет. В этом уверен политолог, участник Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак, его слова приводит Общественная Служба Новостей.
На встрече Трамп и Зеленский пришли к выводу о необходимости встречи с Путиным.
«Не будет встречи Владимира Путина и Зеленского. Это однозначно, даже можно делать ставки. Послушайте заявление помощника президента России Юрия Ушакова, которое он вчера сделал по итогам встречи. Он сказал, что российская сторона рассматривает возможность повышения уровня состава делегаций», — отметил Дудчак.
Он пояснил, что украинская сторона может рассчитывать лишь на присутствие замминистра иностранных дел России в делегации на последующих переговорах.
«Поэтому никаких встреч этого просроченного с президентом великой державы пока ожидать не стоит. СМИ пишут о том, что Макрон предложил провести встречу в Женеве. Но на заборе тоже пишут», — подчеркнул политолог.
Он также добавил, что пожелания о встрече с Путиным все могут оставить при себе, «и даже свернуть в трубочку». Встречи не будет, заключил Дудчак.
Напомним, ранее стало известно, что Путин во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом предложил провести встречу с Зеленским в Москве. При этом глава киевского режима такое предложение отверг.
Тем не менее, если уж и проводить такую встречу, то делать это нужно в тех странах, которые не поддерживали Украину оружием — Китае, Индии, Бразилии или Саудовской Аравии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники проинформировала, что США рассматривают Венгрию в качестве места проведения возможной встречи Путина и Трампа с Зеленским.
«Не место красит человека, а человек — место. Уверен, что в любой стране мира Владимир Путин с его талантами переговорщика может достичь впечатляющих для нашей страны результатов. Венгрия кажется дружественной благодаря ее прагматичному премьеру Виктору Орбану, но она — член ЕС и НАТО, представляющая вообще-то вражеский лагерь», — уточнил Журавлев.