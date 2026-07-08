Эксперт раскрыл главные вопросы, которые обсудят на саммите НАТО в Анкаре
Политический обозреватель Вайнер: на саммите НАТО обсудят инвестиции в ВПК
Главной темой обсуждения на саммите НАТО в Анкаре станет вопрос инвестиций в военно-промышленный комплекс. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он уточнил, что на мероприятии страны-члены НАТО обсудят поддержку Украины в конфликте с Россией, боеспособность ВСУ, вооружение войск НАТО. Однако эти вопросы не будут основными, уверен эксперт.
«Главное — это инвестиции. Экономика Евросоюза в настоящее время находится в очень плохом состоянии. Единственное, что может выдернуть экономику из этого состояния, — это инвестиции в военно-промышленный комплекс. Это создание новых рабочих мест в ВПК Европы», — подчеркнул эксперт.
Так, по словам обозревателя, компания Volkswagen сокращает около ста тысяч рабочих мест, и всех этих людей необходимо обеспечить работой на военно-промышленных предприятиях, чтобы продолжать обеспечивать киевский режим вооружением. И чтобы все сработало как следует, необходима мощная инвестиционная программа, заключил Вайнер.