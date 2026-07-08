Эксперт раскрыл главные вопросы, которые обсудят на саммите НАТО в Анкаре

08 июля 2026, 17:39

Политический обозреватель Вайнер: на саммите НАТО обсудят инвестиции в ВПК

Фото: iStock/Cineberg

Главной темой обсуждения на саммите НАТО в Анкаре станет вопрос инвестиций в военно-промышленный комплекс. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он уточнил, что на мероприятии страны-члены НАТО обсудят поддержку Украины в конфликте с Россией, боеспособность ВСУ, вооружение войск НАТО. Однако эти вопросы не будут основными, уверен эксперт.





«Главное — это инвестиции. Экономика Евросоюза в настоящее время находится в очень плохом состоянии. Единственное, что может выдернуть экономику из этого состояния, — это инвестиции в военно-промышленный комплекс. Это создание новых рабочих мест в ВПК Европы», — подчеркнул эксперт.