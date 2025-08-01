Эксперт раскрыл, как ракеты AMRAAM для Киева повлияют на ход СВО

01 августа 2025, 16:25

Военный эксперт Кнутов: ракеты AMRAAM у ВСУ не окажут влияния на СВО

Фото: Минобороны РФ

По информации директора Музея войск противовоздушной обороны и полковника в отставке Юрия Кнутова, выделение США $3,5 млрд на закупку ракет AMRAAM-120 для Украины не окажет значительного влияния на ситуацию в зоне специальной военной операции. Он отметил, что несмотря на высокую дальность и маневренность ракет, их эффективность во многом зависит от наличия современных самолетов, способных их использовать.