Эксперт раскрыл, как ракеты AMRAAM для Киева повлияют на ход СВО
По информации директора Музея войск противовоздушной обороны и полковника в отставке Юрия Кнутова, выделение США $3,5 млрд на закупку ракет AMRAAM-120 для Украины не окажет значительного влияния на ситуацию в зоне специальной военной операции. Он отметил, что несмотря на высокую дальность и маневренность ракет, их эффективность во многом зависит от наличия современных самолетов, способных их использовать.
Кнутов пояснил, что применять эти ракеты можно только с очень современными самолетами. Он добавил, что даже те F-16, которые находятся на Украине, фактически не смогут использовать эти ракеты из-за неэффективности установленных на них прицелов.
Военный эксперт также предположил в беседе с изданием «Известия», что ракеты могут быть направлены в другие европейские страны, тогда как устаревшие системы, возможно, будут переданы Украине. Он указал на противоречие в действиях администрации США, утверждая, что президент Дональд Трамп говорит одно, а делает другое. Кнутов подчеркнул, что Вашингтон заявляет о выводе из Украины и сосредоточении на Индийско-Тихоокеанском регионе, в то время как фактически начинает накачку Украины оружием для противовоздушного боя.
Кроме того, он добавил, что если будет установлено, что самолеты управляются не украинскими пилотами, а американцами или пилотами из стран НАТО, это может быть расценено как прямое вмешательство в боевые действия против России.
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