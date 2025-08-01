ВС России начали применять убойную тактику после взятия Часова Яра
После освобождения города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) ВС России начали применять новую убойную тактику на фронте, сообщает MK.ru со ссылкой на источники.
По данным издания, российские военные намерены использовать подобную стратегию боёв на направлении между Славянском и Краматорском, а именно в районе Красноармейска (украинское название – Покровск). Такая тактика предполагает более активное и скоординированное наступление с использованием всех имеющихся ресурсов для быстрого достижения целей.
Эксперты отмечают, что изменение тактики связано с желанием закрепить успех и развить наступление в этом ключевом районе, что может повлиять на дальнейшее развитие боевых действий.
31 июля Минобороны России официально заявило о переходе Часова Яра под контроль российских войск. Операция была проведена военнослужащими Южной группировки войск.
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