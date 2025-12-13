Эксперт раскрыл «циничную тактику» ВСУ при атаках на российские объекты

13 декабря 2025, 19:09

Военный эксперт Кнутов связал атаки ВСУ на Россию с целью сорвать переговоры

Фото: Istock/NiseriN

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ атакуют жилые объекты в России с целью спровоцировать ответные удары.





В беседе с «NEWS.ru» Кнутов отметил, что такая тактика Украины направлена на срыв мирных переговоров.