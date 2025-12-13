Эксперт раскрыл «циничную тактику» ВСУ при атаках на российские объекты
Военный эксперт Кнутов связал атаки ВСУ на Россию с целью сорвать переговоры
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ атакуют жилые объекты в России с целью спровоцировать ответные удары.
В беседе с «NEWS.ru» Кнутов отметил, что такая тактика Украины направлена на срыв мирных переговоров.
«ВСУ придерживаются циничной тактики: в течение нескольких дней они копят беспилотники. Далее украинцы выбирают какую-то российскую цель, наиболее удобную с точки зрения погодных условий, чтобы БПЛА точно долетели. Предотвратить их атаки можно только одним способом: пресечь ввоз комплектующих этих беспилотников на Украину», — высказался историк войск ПВО.Для этого, по словам Кнутова, необходимо нанести удары по портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Николаеве, а также по железнодорожным узлам на польско-украинской границе.