13 декабря 2025, 17:37

Премьер Фицо: Запад побежит в Россию после завершения конфликта на Украине

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Страны Запада побегут в Россию ради восстановления торговых и экономических отношений после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».