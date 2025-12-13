Премьер Словакии рассказал, что сделают страны Запада после окончания конфликта на Украине
Страны Запада побегут в Россию ради восстановления торговых и экономических отношений после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
По словам премьер-министра Словакии, каждое западное государство это сделает после окончания конфликта. Он подчеркнул, что лицемерия будет столько, сколько люди никогда не видели.
Фицо также выразил мнение, что запрет на покупку российского топлива для Словакии был бы абсурдным, учитывая, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа для некоторых стран Европы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
