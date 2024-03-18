Эксперт раскрыл возможные параметры санитарной зоны на Украине

Российский президент Владимир Путин ясно указал Западу, что поставки более дальнобойного вооружения на Украину могут привести к расширению санитарной зоны на территории России.
К такому выводу пришел представитель Ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Специалист объяснил, что у России имеется множество мер безопасности, включая углубление санитарной зоны. Параметры этой зоны будут определены экспертами.
Ранее Владимир Путин предупредил о возможном расширении буферной зоны в связи с активными обстрелами украинскими войсками приграничных регионов России. Глава государства отметил, что решение об углублении зоны будет принято, если оно будет считаться целесообразным.
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«Если говорить о ракетах Storm Shadow с дальностью поражения до 300 километров, это одна глубина буферной зоны. Но если Берлин решится на поставку крылатых ракет Taurus с дальностью до 500 километров, то последствия будут очевидны», — подчеркнул Кошкин в интервью для «Абзаца».
Ранее Владимир Путин предупредил о возможном расширении буферной зоны в связи с активными обстрелами украинскими войсками приграничных регионов России. Глава государства отметил, что решение об углублении зоны будет принято, если оно будет считаться целесообразным.
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Артем Кузьмин