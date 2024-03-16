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Средства противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии могут закончиться к концу месяца. Об этом сообщает The Telegraph.
В материале статьи сообщается, что в настоящее время Киев имеет некоторые трудности с боеприпасами. При этом, по информации The National Interest, все то оружие, которое поставляется странами Североатлантического альянса, не является эффективным в силу ряда причин.
Как заявил ранее директор ЦРУ Роберт Бернс, если США полностью прекратят поддержку Украины, то украинской армии придется отступать. Следует отметить, что все большее число экспертов утверждает о скором и неминуемом поражении ВСУ.
Ранее Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft написал, что Запад должен подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, пока на Украине не случился полный коллапс.
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Как заявил ранее директор ЦРУ Роберт Бернс, если США полностью прекратят поддержку Украины, то украинской армии придется отступать. Следует отметить, что все большее число экспертов утверждает о скором и неминуемом поражении ВСУ.
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Екатерина Коршунова