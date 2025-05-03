Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Гнида понимает»: Медведев предостерег Украину от провокаций в Дни Победы

«Гнида понимает»: Медведев предостерег Украину от провокаций в Дни Победы

Медведев: при провокации нет никаких гарантий, что в Киеве наступит 10 мая
Фото: istockphoto/yulenochekk

Фото: istockphoto/yulenochekk

Если Киев будет провоцировать Москву во время празднования Дня Победы, не факт, что в украинской столице наступит 10 мая, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский прекрасно это понимает.
«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — сказано в публикации Медведева.
Зеленский отверг российское предложение о перемирии по случаю 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Глава киевского режима заявил, что украинская сторона не может дать гарантий безопасности иностранным гостям, которые будут в Москве на 9 мая.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

Читайте также:

Четыре человека пострадали от удара ВСУ в Брянской области

Сальдо пригрозил ВСУ ответом в случае несоблюдения Киевом перемирия на День Победы

В Новороссийске сообщили о пяти пострадавших после ночной атаки ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#киев
#дмитрий медведев
Четыре человека пострадали от удара ВСУ в Брянской области
Богомаз: четыре человека пострадали от атаки дронов ВСУ в Брянской области
03 мая 2025, 13:23

Фото: istockphoto/dk_photos

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, все произошло в Новой Погощи. Ранения получили водитель автолавки и три женщины. Противник использовал дроны-камикадзе, добавил чиновник.
«К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал в Telegram-канале губернатор.
Населенный пункт Новая Погощь, куда ударили неонацисты, находится в Суземском районе региона. Российская спецоперация по защите мирных граждан от киевского режима продолжается.

Читайте также:

Сальдо пригрозил ВСУ ответом в случае несоблюдения Киевом перемирия на День Победы

Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии на 9 мая

Расширение буферной зоны в Сумской области, продвижение ВС РФ под Покровском и Торецком: последние новости СВО на 3 мая
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#брянская область
#всу
#александр богомаз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Помогал Курску и лично просил Путина закончить СВО: куда пропал Данила Козловский, состоится ли выступление актера в РФ
03 мая 2025, 13:12

Данила Козловский: (фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Актер театра и кино Данила Козловский решил взять паузу в карьере и давно не выступал перед россиянами. С чем это связано и где сейчас живет артист, отмечающий 40-летие, — в материале «Радио 1».

Помощь жителям Курской области

Данила Козловский и его брат занимаются благотворительностью больше 15 лет. С момента начала спецоперации они активно помогают людям из пострадавших регионов, включая курян, но публично об этом не говорят. К примеру, в преддверии Нового года братья передали 140 кг продуктов и подарков детям в пункте временного размещения Курской области. По рассказам самих курян, актер также записал видео с поздравлением.

Негативные высказывания об СВО

В феврале 2022 года, когда началась спецоперация, Данила Козловский назвал ситуацию на Украине «катастрофой во всех смыслах». В социальных сетях он писал, что любит Россию и сожалеет о том, что наступила «точка невозврата, которую теперь проходят на танках». Кроме того, в публикации он непосредственно обратился к президенту Владимиру Путину.
«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — добавил актер.

Ответная критика со стороны россиян

В ответ на негативные высказывания об СВО Данила Козловский получил критику со стороны россиян. Именно тогда актер решил сделать паузу в карьере. В настоящий момент в производстве находятся два фильма с его участием: «Уволить Жору» и «Бар «Один звонок». По данным СМИ, съемки завершены, но даты премьер до сих пор не объявлены. Как считает кинокритик Александр Голубчиков, всему виной то, что актер числится в так называемом сером списке.
«У нас есть некий серый список актеров, которые не задействованы в студийных проектах, их не выпускают, как, допустим, Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», — пояснил Голубчиков.

Куда пропал Данила Козловский

Данила Козловский выступает в Театре Европы. Сейчас он активно гастролирует по миру со своим мюзиклом «Frank» и мечтает представить его в родной стране. Желание актер изъявил в социальных сетях в конце прошлого года. Премьера спектакля в Москве состоится 20 июня.

Перед главным календарным праздником артист также виделся со своей дочерью Одой-Валентиной в Америке, а после вернулся в Москву. По словам Козловского, у него нет гражданства США, и чужую страну он посещает только для встреч с ребенком.

Читайте также

«Не стыдно, как мужику?»: Бородин обратился к Козловскому после заявления о его покровителе

«Его отменяли, но куда надо позвонили»: Собчак высказалась о возвращении Козловского на российскую сцену

Объявивший о возвращении в Россию Данила Козловский заработает миллионы на спектакле в Москве

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#сша
#помощь
#актёр
#президент
#спектакль
#страны
#съёмки
#артист
#спецоперация
#сво
#курская область
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сальдо пригрозил ВСУ ответом в случае несоблюдения Киевом перемирия на День Победы
Сальдо: Россия ответит боевикам ВСУ на нарушение перемирия в День Победы
03 мая 2025, 13:09

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Россия незамедлительно ответит боевикам ВСУ, если Киев не будет блюсти перемирие в Дни Победы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«…Мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным», — прокомментировал губернатор.

Сальдо назвал решение президента России Владимира Путина о перемирии в Дни Победы сильным шагом.

Глава государства объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. По мнению российской стороны, Киеву нужно последовать примеру Москвы. Отмечено, что ВС РФ готовы к адекватному ответу в случае нарушений со стороны Украины.

Читайте также:

Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии на 9 мая

Солдаты ВСУ отметят с британцами победу над фашизмом на параде в Лондоне

В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#всу
#херсонская область
#владимир сальдо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии на 9 мая
Владимир Зеленский выступил против трехдневного перемирия на 9 мая
03 мая 2025, 12:16

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не согласился на предложение Владимира Путина о перемирии на 9 мая. Ранее Путин объявил о прекращении боевых действий на три дня в знак празднования Дня Победы.
По данным украинских СМИ, Зеленского не устраивает трехдневное перемирие. Он настаивает на прекращении огня на 30 дней. При этом официальный Киев отказывается гарантировать возможность атаки Москвы во время парада 9 мая. Ранее Зеленский намекнул, что Украина может нанести удар по параду Победы в столице России.

Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил смысл предложения Путина о перемирии к 80-летию Победы. Как было отмечено, Кремль готов на начало прямых переговоров, без предварительных условий.

По решению Путина, перемирие продлится с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

Читайте также:

В Новороссийске сообщили о пяти пострадавших после ночной атаки ВСУ

Аналитик Ерёмина: ЕС не хочет видеть Россию инициатором перемирия

Захарова призвала Берлин прекратить оружейные поставки Киеву
#кремль
#украина
#9 мая
#ес
#зеленский
#киев
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новороссийске сообщили о пяти пострадавших после ночной атаки ВСУ
Кравченко: в результате ночной атаки ВСУ пострадали пять человек
03 мая 2025, 11:14

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

До пяти человек выросло количество пострадавших в результате ночной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
По его словам, имеются повреждения частного сектора в Восточном районе города. Сейчас там работают представители экстренных служб. Кравченко подчеркнул, что при необходимости организуют пункты временного размещения. Кроме того, созданы группы по оказанию помощи пострадавшим и определению ущерба, уточнил мэр.

Перед этим стало известно о повреждении трех многоквартирных домов после атаки украинских боевиков. Также были повреждены резервуары зернового терминала. По информации Минобороны России, за ночь над Краснодарским краем сбито 47 дронов противника.

Читайте также:

Расширение буферной зоны в Сумской области, продвижение ВС РФ под Покровском и Торецком: последние новости СВО на 3 мая

В Новороссийске силы РФ отражают атаку БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ

Обломки украинского БПЛА вызвали пожар в Тамани
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате