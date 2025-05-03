«Гнида понимает»: Медведев предостерег Украину от провокаций в Дни Победы

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Если Киев будет провоцировать Москву во время празднования Дня Победы, не факт, что в украинской столице наступит 10 мая, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский прекрасно это понимает.
«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — сказано в публикации Медведева.Зеленский отверг российское предложение о перемирии по случаю 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Глава киевского режима заявил, что украинская сторона не может дать гарантий безопасности иностранным гостям, которые будут в Москве на 9 мая.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
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Никита Кротов